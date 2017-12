Le président turc Recep Tayyip Erdiogan, en visite en Tunisie, a participé ce mercredi 27 décembre, à une conférence de presse conjointe au Palais de Carthage avec son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi.

Selon l’agence de presse Fars News, le président turc a affirmé avoir discuté avec son homologue tunisien de la crise relative à la ville sainte d’AlQuds.

Erdogan a dénoncé la décision « erronée » du président américain de reconnaître AlQuds comme capitale d’« Israël ». L’adoption au sein de l’Assemblée générale de l’ONU d’une résolution contre cette décision a montré qu’il s’agissait d’une décision illégitime », a souligné le président turc. Et d’ajouter : « La Turquie et la Tunisie annoncent conjointement que la ville d’AlQuds représente notre ligne rouge ; toute mesure contre le statut de cette ville est donc inadmissible. »

Erdogan a aussi critiqué la structure du Conseil de sécurité des Nations unies « qui n’a pas un seul pays musulman parmi ses membres ».

Lors de ce point de presse, Erdogan a également promis que la Turquie continuerait à soutenir la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme et pour contribuer au progrès et à la prospérité de ce pays.

Damas: « Erdogan n’est pas apte à donner des leçons »

Sur un autre plan, Erdogan n’a pas manqué de parler de la crise en Syrie. Il a prétendu que le président syrien, Bachar al-Assad, « ne faisait pas partie de la solution politique syrienne ».

En réaction, le ministère syrien des Affaires étrangères a répondu qu’ « Erdogan ne réussirait pas à se blanchir des crimes commis contre le peuple de la Syrie ».

Et d’ajouter : le président turc cherchait encore une fois à fourvoyer l’opinion publique et à mettre son gouvernement hors de cause dans les massacres commis à l’encontre des Syriens.

« Erdogan a transformé la Turquie en une prison géante. Il réprime les médias et tous ceux qui s’opposent à ses politiques dévastatrices », a poursuivi le ministère syrien des AE.

« Ses politiques ont nui à la Syrie, mais aussi à la Turquie. Or, Erdogan n’est pas apte à donner des leçons », a poursuivi le communiqué du ministère.

Source: Avec PressTV