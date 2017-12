Des enfants palestiniens ont adressé des messages au leader célèbre de l’Unité al-Quds des Gardiens de la révolution islamique en Iran, le général Qassem Soleimani.

Ces messages lui ont été dépêchés via une vidéo postée sur les réseaux sociaux et intitulée en arabe et en farsi « un message des enfants de la Palestine à l’adresse de Haj Qassem Soleimani ».

D’après les indications inscrites sur l’écran, il semble qu’ils ont été formulés depuis la bande de Gaza.

« Al-Quds est la responsabilité des vrais hommes. La Palestine vous aime Haj Qassem », a dit une fille.

« A la République islamique : merci à l’Iran », a lancé une autre.

« Les enfants de la Palestine vous aime haj Qassem », a dit un jeune garçon.

« La Palestine est fière de vous, Haj Qassem », a martelé un deuxième garçon.

« L’occupation ne perdurera pas tant qu’il y a sur terre des gens comme vous, haj », a affirmé une troisième jeune fille.

Tous les enfants arboraient le portrait du général iranien qui a contacté les différentes factions de la résistance palestinienne, pour leur exprimer le plein soutien de l’Iran, au lendemain de la reconnaissance faite par le président Donald Trump pour Jérusalem comme capitale de l’entité sioniste.

M. Soleimani s’est fait remarquer durant les deux guerres de Syrie et de l’Irak, où il a été particulièrement actif et perspicace.