Les Gardiens de la révolution islamique mettent en garde le peuple iranien « contre une fitna qui se trame contre le pays et qui vise à attiser la sédition » appellant « les Iraniens à être vigilants afin de dissiper les rêves des ennemis de l’Iran » a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans un communiqué publié ce Vendredi, les Gardiens ont souligné que « certains à l’intérieur de l’Iran cherche à provoquer une nouvelle sédition » ajoutant que « le front anti-révolution, à l’interieur comme à l’exterieur, cherche à falsifier les faits ».

ET de poursuivre : « les partisans de la révolution et tous les Iraniens qui veulent l’indépendance doivent s’armer de vigilance pour dissiper les rêves des ennemis de l’Iran, sachant que le triangle sinistre (États-Unis – Israël – la Grande-Bretagne) soutenu par certains arrierés régionaux veulent brouiller les faits en provoquant une guerre psychologique. »

Les gardiens de la révolution ont rappelé les événements de 2009, en évoquant « la réponse ferme, historique et révolutionnaire contre les fauteurs de troubles et les séditieux » insistant « sur la nécessité de dévoiler les crimes et les pratiques du courant de sédition dirigés contre la révolution iranienne et le peuple ».

Pour rappel, la ville de Mashhad a été témoin de manifestations aux slogans politiques , accompagnées par un appel de la part de l’opposition iranienne à l’étranger et le fils du Shah d’Iran de manifester aujourd’hui dans les rues de la capitale Téhéran, sauf qu’aucune manifestation n’a eu lieu à Téhéran.

Source: Médias