La santé des prisonniers politiques à Bahreïn s’est largement dégradée à cause du manque de soins de santé, de la malnutrition et des conditions inhumaines d’hébergement et d’hygiène.

Selon certaines sources, les prisonniers politiques dans la prison de Jaw n’ont pas accès à l’eau pour se laver, voire même pour se désaltérer.

Ces conditions carcérales favorisent ainsi la propagation d’une nouvelle maladie de la peau dans la prison centrale.

À en croire certaines informations citant les activistes des droits de l’homme, cette nouvelle maladie est différente de la gale, et est très contagieuse dans la prison. Il s’agit là d’une nouvelle maladie avec comme symptôme des démangeaisons, un gonflement de la peau, et aussi des saignements.

Selon des activistes, les autorités de la prison de Jaw ont séparé les détenus qui en sont atteints des autres et se sont contentées de leur distribuer des pommades sans les transférer vers des centres de soins appropriés.

Toujours selon des militants des droits de l’homme à Bahreïn, les prisonniers restent sans eau pendant plus de 9 heures par jours.

Source: Avec PressTV