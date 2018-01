Le guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé mardi les « ennemis » de la République islamique de s’être unis pour porter atteinte au régime », a rapporté la télévision d’Etat.

S’exprimant au cours d’une audience accordée toute les semaines aux familles des martyrs qui sont tombés durant la guerre irano-irakienne, son éminence a affirmé que « dans les événements de ces derniers jours, les ennemis se sont unis en utilisant leurs moyens, l’argent, des armes, la politique et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique » .

Ils n’attendent qu' »une occasion pour s’infiltrer et porter des coups au peuple iranien »sans donner de précisions sur ces « ennemis ». « Ce qui peut empêcher l’ennemi d’agir c’est l’esprit de courage, de sacrifice et la foi du peuple, dont vous êtes les témoins », a-t-il ajouté en s’adressant à des familles de soldats tués à la guerre.

L’Ayatollah Khamenei a rendu hommage aux martyrs à qui « l’Iran doit sa sécurité et ses progrès : la nation iranienne est redevable envers ses martyrs et ce, jusqu’ à la nuit des temps car ce sont ces martyrs qui ont fait don de leur vie, quitte à se détacher de leurs biens les plus chers, à s’exposer, sans peur, aux ennemis que soutiennent l’Occident et ses alliés dans la région ».

Il a évoqué « la situation tragique » dans certains pays de l’Asie de l’ouest et du nord de l’Afrique avant de souligner: » Si la guerre imposée par le régime baathiste de l’Irak avait réussi à pénétrer dans nos frontières et exposer notre paysaux ennemis, ces derniers n’auraient eu aucune pitié des iraniens. Ils se seraient livrés à des pires massacres reproduisant en Iran la situation qui prévaut aujourd’hui en Syrie et en Libye. En ce sens, nous sommes tous redevable envers ceux et celles dont les fils ont fait don de leur vie pour défendre le pays. Nous sommes redevables envers eux au même titre qu’envers leurs fils ».

Source: Avec PressTV