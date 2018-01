Le vice-secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naim Qassem, a affirmé ce mercredi que la décision du président américain Donald Trump sur Jérusalem AlQuds occupée est irréalisable en présence du peuple palestinien qui donne tout pour cette cause. Lors d’une conférence pour les médias arabes et islamiques, organisée à Beyrouth, Cheikh Qassem a souligné que toute la Palestine doit être libérée de la mer jusqu’au fleuve. Et d’ajouter : AlQuds ne sera jamais la capitale de l’occupation… AlQuds est la capitale éternelle de la Palestine grâce à la volonté du peuple palestinien qui ne renoncera pas à la Palestine qui sera sans doute libérée. Quant à Israël, il mise sur le temps pour avaler la Palestine morceau par morceau, or ce temps là ne sera pas en sa faveur grâce à la résistance, à l’Intifada et à la lutte jihadique du peuple palestinien.

Le numéro deux du Hezbollah a en outre souligné que l’affaire d’ « AlQuds est une responsabilité palestinienne, arabe, islamique, chrétienne et humaine. Il est faux de la considérer une question purement palestinienne ou arabe vu que cela implique la confiscation de tous les alternatives qui peuvent contribuer à la libération de la Palestine ».

Et de conclure : cette cause concerne tous les pays de la région, y inclus le Liban. Le Hezbollah a pris une décision définitive : la boussole est orientée vers la Palestine. Israël, les takfiristes et toutes les formes d’arrogance seront vaincus par la résistance qui libèrera la Palestine, le Liban et toute la région.

Source: Traduit d'AlMayadeen