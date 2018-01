L’Arabie s’est réveillée ce Samedi matin avec la nouvelle de l’arrestation par la Garde Royale de 11 princes saoudiens,a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Selon la version officielle, les 11 princes saoudiens ont été arrêtés devant le palais présidentiel, là où ils s’étaient rassemblés afin de dénoncer un ordre royale émis par le roi Salman samedi. Ledit ordre stipule la suspension du paiement par le royaume des frais d’électricité et d’eau, au bénéfice de ces princes.

Les princes protestataires ont, également, demandé une indemnisation financière à la suite de la peine prononcée contre l’un de leur cousin.

Selon le compte Twitter du quotidien saoudien alAkhbar, pro-régime des alSaoud, les princes détenus ont refusé de quitter le palais royal, et donc les ordres ont été donnés à la brigade « katibat sayf alajrab » de la Garde royale d’intervenir pour les arrêter.

Or, cette version se contredit avec une autre version: celles des militants saoudiens diffusés sur les réseaux sociaux.

La version des militants saoudiens affirment que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a ordonné l’arrestation du prince Turki bin Mohammed bin Saoud al-Kabir, et le prince Bandar bin Mohammed bin Saoud al-Kabir. Et que des forces saoudiennes ont attaqué leur palais et les ont conduit, menottes aux mains, vers la prison d’Al-Ha’ir dans l’attente de leur procès.

Du coup, les membres de la famille Saoud alKabir ont tenu une réunion d’urgence et se sont dirigés vers le palais de Riyad où ils ont tous été interdit d’entrée au palais, provoquant des affrontements armés.

Les militants ont assuré que l’arrestation des princes visait à faire pression sur le prince Sultan bin Mohammed, propriétaire de la compagnie alimentaire agricole AlMaraii et de celle de la Marriott International Franchise, afin de prendre possession des deux prestigieuses compagnies.

Selon les militants, suite à des affrontements entre les forces de la Cour royale et les membres des Saoud al-Kabir, les princes Saoud et Nayef, fils du prince Sultan bin Mohammed bin Saoud al-Kabir, son frère, le prince Saoud bin Mohammed, et son neveu, le prince Abdulaziz bin Salman bin Mohammed ont été arrêtés.

La princesse Nouf Bint Abdullah Ben Mohammed bin Saud s’est adressée à son frère Bandar qui a été arrêté, via son compte Twitter où elle a écrit : « je te dis à la grâce de Dieu, mon frère Bandar. »

