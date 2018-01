Les autorités iraniennes ont condamné mercredi une résolution de la Chambre des représentants des Etats-Unis adoptée la veille en soutien aux protestations qui ont touché l’Iran fin décembre et qui ont été infiltrées par des éléments terroristes.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, a « fermement condamné » la résolution qualifiée d' »acte d’ingérence » dans les affaires intérieures de l’Iran, ont rapporté les médias.

Selon lui, « de telles résolutions et les déclarations hostiles du gouvernement américain montrent la nature dominatrice des dirigeants des Etats-Unis », ennemi juré de l’Iran.

Adoptée à la quasi unanimité, la résolution déclare le soutien de la Chambre des représentants au « peuple iranien engagé dans des manifestations légitimes et pacifiques contre un régime oppresseur et corrompu », et « condamne les violations graves des droits de l’homme, la corruption et les activités de déstabilisation étrangères commises par le régime iranien contre les Iraniens ».

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs dizaines villes iraniennes entre le 28 décembre et le 1er janvier, pour protester contre la situation économique ont été infiltrées par des éléments terroristes qui ont ouvert le feu contre les forces de l’ordre. Profitant de cette atmosphère, des fauteurs de trouble ont mené des attaques contre des sites publics et des Bassidjs. Des échanges de tirs ont eu lieu.

En tout, 21 personnes ont péri, dont des éléments des forces de l’ordre, des fauteurs de trouble et un civil, abattu par le tir d’un fusil de chasse d’un fauteur de trouble à Isfahan.

Téhéran a accusé les Etats-Unis, Israël et l’Arabie saoudite d’êtres derrière ces actes terroristes en Iran, d’autant que les trois avaient affiché ouvertement vouloir agresser l’Iran.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère de la sécurité iranien a révélé les dernières arrestations liées aux récents évènements

Selon le site de la télévision iranienne arabophone Al-Alam, il y est question d’un groupe terroriste qui a été repéré dans la ville de Saradecht où il s’est infiltré depuis les frontières ouest du pays. Des armements ont été découverts dans son repaire.

Deux individus qui vendaient des matières explosives et diffusaient sur Internet un catalogue sur leur mode utilisation ont aussi été arrêtés.

Trois membres du mouvement terroriste iranien en exil Moujahidine Khalk ont été arrêtés dans leur maison où des produits explosifs ont été découverts.

Mais la perquisition la plus importante a eu lieu dans la province de Fars : elle a permis l’arrestation de trois personnes qui étaient en possession de grandes quantités de produits destinés à la confection des cocktails Molotov et des tracts adressés aux différentes communautés iraniennes, les incitant à commettre des actes terroristes dans leurs régions.

Selon l’AFP, les parlementaires américains ont appelé en outre l’administration du président Donald Trump à imposer de nouvelles sanctions contre l’Iran pour violations de droits de l’homme.

Source: Divers