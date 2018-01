Le gouvernement palestinien a fustigé mercredi les remarques de l’ambassadeur américain en ‘Israël’ le mettant en cause pour l’échec des efforts de paix, après l’opération de Naplouse.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé l’ambassadeur américain David Friedman d’une « attitude partiale et sélective » dans le conflit israélo-palestinien, un mois après que le président Donald Trump a reconnu unilatéralement Jérusalem AlQuds comme capitale d’ « Israël ».

« Le Hamas tresse les louanges des meurtriers et les lois de l’Autorité palestinienne vont récompenser financièrement les auteurs de l’attaque. Ne cherchez pas plus loin pour voir pourquoi il n’y a pas de paix », a écrit M. Friedman sur Twitter mercredi après la mort d’un colon israélien de 35 ans, tué par balles en Cisjordanie occupée, rapporte l’AFP.

Les forces de résistance palestinienne ont salué cette opération qui constitue une riposte aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a souligné le silence de Friedman sur le meurtre commis par les forces d’occupation envers un Palestinien handicapé lors des récentes manifestations à la frontière de Gaza comme preuve de son parti pris.

Ils lui ont aussi reproché de ne pas critiquer l’occupation et la colonisation des territoires palestiniens par ‘Israël’.

« Les remarques et les positions de M. Friedman ont compliqué la route vers le processus de paix et la reprise des négociations entre les parties israélienne et palestinienne, en particulier après la déclaration du président Donald Trump sur Jérusalem », ajoute le ministère.

Les relations entre l’Autorité palestinienne et l’administration Trump se sont envenimées après l’annonce le 6 décembre par le président américain de sa décision de reconnaître Jérusalem AlQuds occupée comme capitale d’’Israël’.

Source: Agences