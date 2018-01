En septembre 2015, le front al-Nosra a occupé l’aéroport Abou-l-Zohour

La bataille bat son plein dans l’entourage de l’aéroport Abou-l-Zohour tenu depuis 2015 selon l’AFP par Hayat Tahrir al-Cham, une coalition de milices takfiristes dominées par la branche d’Al-Qaïda en Syrie front Fatah al-Cham (ex-front al-Nosra).

Cet aéroport revêt une importance stratégique pour les autorités syriennes: en reprendre le contrôle lui permettrait de disposer d’une base militaire dans la province, explique l’AFP.

Selon la chaine de télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen TV, des blindés turcs font part à la bataille contre l’armée syrienne et ses alliés, assistée par l’aviation russe et syrienne.

Des blindés turcs avec la milice Faylak al-Cham

Ankara avait exprimé ces derniers jours son irritation auprès de la Russie et de l’Iran pour la campagne militaire lancée par l’armée syrienne et ses alliés pour libérer cette province, dont elle soutient les groupes qui l’occupent.

Les groupes de la bataille

En plus de Hayat Tahrir al-Cham qui combat dans le cadre d’une cellule d’opérations à part, selon des activistes de l’opposition, une constellation d’autres milices y participent dans le cadre de deux cellules.

Celle baptisée du verset coranique « Et Dieu est capable de les vaincre », et qui comprend les jihadistes takfiristes Ahrar al-Cham (proche de la Turquie), Jaïch al-Ezzat, le Hezbol-Islami-Turkestani et le mouvement Noureddine al-Zenki.

L’autre cellule, baptisée « La riposte à la tyrannie » comprend quant à elle Jaïch Idleb, Jaïch al-Nasr, Jaïch al-Nokhba et Al-Jaïsh al-Thani.

Al-Mayadeen TV cite aussi comme groupe participant à la bataille Faylak al-Cham. Il a été photographié par des activistes, utilisant des blindés et des pièces d’artillerie turcs contre l’armée syrienne qui a conquis d’importantes superficies du sud-est de la province d’Idleb, depuis qu’elle a lancé l’attaque le 25 décembre dernier pour sa reconquête.

Ces dernières 24 heures, elle avait repris plus de 20 villages avant de parvenir aux abords de l’aéroport Abou-l-Zohour.

Une contre-attaque au sud-est

Selon Média de guerre, instance médiatique de la Résistance, alors les forces gouvernementales s’approchaient de l’aéroport, leurs positions dans le sud-est de la province d’Idleb, faisaient l’objet d’une attaque perpétrée par les groupes terroristes, en provenance de la province nord-est de Hama.

Dans un premier moment, les troupes régulières obligées de se retirer de certaines d’entre elles, explique MG, avant de mener la contre-attaque pour les reprendre une après l’autre.

Sur leurs sites, rapporte MG, les milices ont reconnu la mort de 21 miliciens du front al-Nosra, dont leur chef Khattab al-Ghabi et de trois chefs de terrain de Ahrar al-Cham, Faylak al-Cham et de Jaïsh al-Nasr de l’Armée syrienne libre (ASL).

La situation à Khanacer mercredi 10 janvier

Ailleurs

En parallèle à cette bataille a lieu une autre bataille contre le front al-Nosra et ses alliés dans le sud-est de la province d’Alep, au sud-ouest de la ville de Khanacer. Deux nouveaux villages ont été reconquis par les troupes gouvernementales syriennes. Comme le montre la carte.

Dernière évolution en fin de l’après-midi de ce jeudi 11 janvier : l’armée et ses alliés ont conquis 6 villages de plus ces dernières heures, indique MG.

Un autre foyer de tension situé au nord-est de la capitale Damas est aussi le théâtre d’une opération de l’armée qui poursuit sa progression dans la localité de Harasta, et plus précisément à proximité du bâtiment de la Direction des blindés, reconquis la semaine passée. (Voir vidéo ci-dessous)

