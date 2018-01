Le commandant de la force navale des Gardiens de la Révolution, l’amiral Ali Fadawi, a affirmé que « nos missile et nos drones couvrent le golfe Persique et au-delà de la mer d’Oman » a rapporté l’agence d’informations iranienne Farsnews.

A l’occasion du deuxième anniversaire de l’arrestation par les forces navales des Gardiens de la révolution de deux frégates US, entrées illégalement dans les eaux territoriales iraniennes, l’amiral Ali Fadawi a déclaré: « avec l’aide de Dieu , nous remplissons notre devoir avec succés, voire plus habilement qu’auparavant, pas seulement dans le golfe Persique ou le détroit d’Ormuz ou la mer d’Oman, mais dans toute mer qui demande la présence des gardiens de la révolution islamique. Or, l’ennemi est parfaitement conscient de nos compétences de défense, surtout notre ennemi principal les USA ».

Il a souligné que « les capacités balistiques, en particulier, nos missiles sol-mer, sans compter les drones des forces marines des Gardiens couvrent chaque partielle du Golfe persique, aussi le détroit d’Ormuz et la région de la mer d’Oman voire au-delà ».

Source: Médias