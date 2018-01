L’armée syrienne et ses alliés ont libéré la route reliant la ville de Khanacer à la région Tal-Damane et Jabal a-Arbaïne dans la province sud d’Alep et contrôlent désormais la majorité de la province sud-est d’Alep.

Selon les deux cartes de cette zone située non loin de la province sud-est d’Idleb, la distance charnière entre les deux a été raccourcie de 10 km à 2km.

Une vingtaine de villages situés entre ces deux régions sont désormais purifiés des milices, notamment le front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda en Syrie, rebaptisée front Fatah al-Cham et combattant dans le cadre de la coalition Hayat Tahrir al-Cham.

Dans les images vidéo postées par Média de guerre (MG), instance médiatique de la résistance en Syrie, ce sont bien les sigles et les slogans de cette dernière qui sont visibles. (Voir vidéos au bas de l’article)

Toujours selon MG, la route libérée qui est d’une longueur de 45 km permet de surplomber la totalité de la province sud-est d’Alep.

MG affirme aussi que l’armée syrienne et ses alliés contrôlent désormais la majorité de la province sud-est d’Alep, citant nommément plus de 40 régions, localités et villages dont le ratissage a été achevé.

Aveux de défaite

Pour leur part, les milices ont eux aussi reconnu leurs défaites dans les différentes régions dans lesquelles elles ont lancé leur bataille conjointe contre les forces gouvernementales.

Sur les sites de coordination qui les soutiennent, leurs activistes médiatiques ont reconnu que les deux campagnes militaires baptisées « Riposte à la tyrannie », et « Dieu est capable de les vaincre », (verste coranique) pour repousser l’avancée de l’armée et de ses alliés dans les provinces sud-est d’Alep, nord-est de Hama et sud-est d’Idleb se sont soldées par un revers.

Selon MG, ont participé à la bataille dans le cadre de la première, les milices suivantes: Brigade al-Cham, Jaïsh al-Nasr, Jaïsh Idleb al-Hurr, Jaïsh al-Noukhbat et jaïsh al-Tani.

Alors que dans la seconde se trouvaient les milices suivantes : Ahrar al-Cham, Jaïsh al-Ezzat, al-hezb al-Turkestani, et Haraket Noureddine al-Zenki.

« Malgré le lancement de la bataille « Riposte à la tyrannie », et « Dieu est capable de les vaincre », au cours de laquelle quelques villages avaient été restitués, mais ils ont été perdus de nouveau », rapporte MG, citant les sites de coordination.

Même sort pour le front al-Nosra qui a fait bataille a part, dans le cadre de sa coalition Hayat Tahrir al-Cham qui a également été amené à battre en retraite des zones qu’elle avait conquises.

Les images vidéo ci-dessous ont été prises par MG à Tal Damen

Les images vidéos ci dessus ont été prises dans les villages et régions libérées à l’ouest de Khanacer, au sud-est de la province d’Alep.

Source: Divers