Les différends entre pays voisins doivent être réglés par le dialogue, a affirmé le président iranien, Hassan Rohani, lors d’une rencontre avec le président du Parlement qatari.

Lors d’une rencontre, ce mardi 16 janvier à Téhéran, avec le président du Conseil consultatif qatari, Ahmed ben Abdallah al-Mahmoud, le président iranien a également affirmé que l’Iran s’était tenu et se tiendrait toujours aux côtés du gouvernement et du peuple qataris.

Rohani a affirmé que l’Iran et le Qatar avaient toujours été des pays amis et frères, ayant fait preuve de solidarité et de fraternité lors des moments difficiles de l’histoire.

« Nous jugeons donc inadmissible d’exercer des pressions sur le gouvernement et le peuple qataris. S’il arrive aux pays de la région, surtout aux pays voisins, d’avoir des différends, c’est seulement par le dialogue qu’il faudra les résoudre. »

Selon les dires du président Rohani, l’Iran est disposé à toute sorte de coopération avec le gouvernement et le peuple qataris et ne permettra pas que le peuple musulman de ce pays fasse l’objet de pressions injustes.

Il a aussi plaidé pour le développement des relations Téhéran-Doha dans tous les domaines en exploitant tous les moyens et potentiels existants.

Pour sa part, le président du Parlement qatari, Ahmed ben Abdallah al-Mahmoud, a tenu à remercier la République Islamique d’Iran pour ses appuis efficaces au peuple et au gouvernement qataris dans les circonstances actuelles.

Se félicitant des liens de bon voisinage dont jouissent les deux pays, le président du Conseil consultatif qatari a affirmé que le Qatar, grâce aux soutiens de ses amis et alliés, avait réussi aujourd’hui à résister mieux que jamais aux complots et aux actes de malveillance.

Source: PressTV