Une nouvelle alliance pour la résistance contre Israël est en train de voir le jour dans la bande de Gaza, a révélé le journal libanais al-Akhbar dans son édition électronique ce mercredi 17 janvier.

Selon des sources , des tractations ont eu lieu ces dernières semaines entre plusieurs factions de la résistance, dont le Hamas, le Jihad islamique, Ahrar, Mouvement de résistance populaire, Al-Saïqa, Comités de résistance populaire, Lutte nationale, Front populaire-Commandement général, et Moujahidines pour se mettre d’accord sur son règlement interne.

Manifestement, les deux mouvements Front populaire et Front démocratique pour la libération de la Palestine n’y seront pas représentés, du fait qu’ils font partie de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)

Un commandement du dossier politique y a été mis sur pied. Il sera siégé par le secrétaire général ou le chef du bureau politique de chaque faction. En plus d’un ou de deux hauts cadres de premier rang, qui le remplaceraient en cas d’absence.

Plusieurs comités ont aussi et créés: celui des communiqués qui sera dirigé par le responsable du Hamas, Ismaïl Redwane , avec la participation d’Ahmad Modallel du Jihad islamique, d’Abou Hassan Al-Chanchniyat des Comités de résistance et Naël Abou Awdé des Moujahidines.

Quant au Comité médiatique, il comprendra les membres suivantes : Khaled Al-Azbat, (Résistance populaire), Mouemen Aziz (Moujahidines) Abou Moujahed al-Barim (Comités de résistance) et un membre du Jihad islamique qui sera désigné ultérieurement.

Un comité conçu spécialement pour les activités devrait comprendre un représentant de chacune de ces factions et sera présidé par Rami al-Barawi (Résistance populaire).

Selon Al-Akhbar, l’Alliance est ouverte à l’adhésion d’autres groupes nationaux palestiniens, à condition qu’ils respectent les prescriptions formulées dans son règlement.

Le Hamas et le Jihad étudient l’éventualité d’y intégrer des groupes salafistes à l’instar de l’Association Ben Baz, Brigades al-Tawhid, et de Comités de résistance islamique, afin d’améliorer la relation avec l’Arabie saoudite et la Turquie.

L’idée de l’Alliance est le fruit d’une réflexion qui a muri au sein du Hamas, après la paralysie totale qui a affecté la réconciliation inter palestinienne, due selon lui à l’entêtement du Fatah dans tous les dossiers de l’unité interne au sein de l’OLP.

Des plans ont été discutés pour intégrer tous les groupuscules dans le cadre d’une seule organisation militaire.

Entretemps, toutes les branches des factions palestiniennes sont en état d’alerte maximale. Alors que les estimations prévoient une nouvelle guerre israélienne contre la Bande de Gaza durant l’année en cours.