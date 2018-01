La seconde conférence internationale « Les Arabes et l’Iran » s’est ouverte il y a quelques minutes à l’hôtel Crown Plaza de Beyrouth et se poursuivra jusqu’à demain, jeudi 18 janvier 2018.

Les organisateurs sont le Centre d’études et de documentation du Liban, le Centre des études sur le Liban, l’Institut Andishe Sazan-e Noor de l’Iran, le Centre des études internationales du ministère iranien des Affaires étrangères, la chaîne libanaise Al-Mayadeen, le journal Al-Akhbar et le Centre d’études juridiques et des affaires politiques et administratives de l’Université du Liban.

Le but de cette réunion est de présenter des perspectives différentes sur le système régional et son avenir, de discuter des moyens de parvenir à une compréhension commune entre l’Iran et les pays arabes, etc.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Abdul Halim Fadlallah, directeur du Centre d’études et de documentation du Liban, a appelé au dialogue et à la réflexion sur les besoins de la région et a déclaré que la conférence d’aujourd’hui porterait sur les opportunités et les défis régionaux.

Les universitaires et les penseurs participant à cette séance présenteront leurs points de vue dans quatre sections spécialisées : 1. Gouvernement national : indépendance, partenariat et identité 2. Relations régionales : du rééquilibrage au partenariat 3. Rôles et initiatives internationales dans la région et 4. La menace israélienne pour l’avenir de la question palestinienne et la coopération régionale.

Parmi les personnalités et les penseurs les plus éminents de l’Iran et du monde arabe, on peut citer : Kamal Kharrazi, Davood Feirhi, Hossein Amir Abdollahian, Faleh Al-Fayyad, Talal Salman, Aqil Mahfouz.

La première conférence intitulée « L’Iran et le monde arabe face aux défis régionaux : opportunités, obstacles et perspectives de participation » s’était tenue l’année dernière à Beyrouth également.

