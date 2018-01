Le président du bureau politique de Hamas, Ismail Haniyeh a adressé une lettre au guide suprême de la révolution islamique , l’ayatollah Ali Khamenei, dans laquelle il assure que « tout le peuple palestinien accorde une grande valeur aux positions de l’Iran envers la question palestinienne ».

M.Haniyeh a souligné que « les USA et certains dirigeants vaincus cherchent à enterrer la cause palestinienne et la résistance contre le régime de l’occupation israélienne » ajoutant que » la conspiration contre la Palestine sera avortée grâce à une Intifada massive en Cisjordanie et à alQods, et le Hamas saura la soutenir ».

M.Haniyeh a poursuivi : « nous allons saboté le complot du tyran de ce siècle , Trump et les dirigeants hyppocrites dans les capitales lointaines et proches qui veulent éliminer la question palestinienne ».

Evoquant le rôle de l’ayatollah Khamenei à guider les dirigeants en Iran, M.Haniyeh a affirmé: « J’éprouve une foi profonde en votre manière de guider les responsables de la République islamique pour faire face au projet qui vise à éliminer la cause palestinienne ».

Et de conclure : »Nul doute, que l’Iran et vos directives ont renforcé et on contribué à renforcer la force des Moujahideen et la résistance en Palestine ».

Source: AlManar + Agences