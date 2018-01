Les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi avoir déposé plainte auprès des Nations unies après « l’interception » de deux avions de ligne émiratis par des avions de chasse du Qatar.

Les Emirats ont soumis des documents à l’ONU « à la suite de la menace que le Qatar a fait peser sur la vie de civils en interceptant deux avions des Emirats arabes unis », selon une déclaration relayée par l’agence de presse officielle WAM.

Abou Dhabi a noté que les avions émiratis effectuaient des vols réguliers à destination de Bahreïn, « via des compagnies aériennes internationales accréditées et avec toutes les autorisations nécessaires ».

Le Qatar avait rapidement rejeté l’affirmation des Emirats selon laquelle deux avions de chasse qataris avaient volé lundi à environ trois kilomètres d’avions de ligne émiratis, constituant une « sérieuse menace ».

Mardi, le patron de l’Autorité de l’aviation civile émiratie avait déjà annoncé un dépôt de plainte devant l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Avant les incidents de lundi, le Qatar avait accusé des avions militaires émiratis d’avoir violé son espace aérien, le 21 décembre 2017 puis le 3 janvier, et annoncé avoir déposé plainte auprès des Nations unies.

Les Emirats et le Qatar, « frères ennemis » du Golfe, n’ont plus de relations diplomatiques depuis plus de sept mois.

Le 5 juin, les Emirats, l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en accusant ce pays de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l’Iran, grand rival régional des Saoudiens.

Ces quatre pays ont aussi fermé leurs liaisons aériennes, maritimes et terrestres avec le Qatar.

Doha a rejeté en bloc les accusations et accusé en retour ces Etats de chercher à mettre sa politique étrangère « sous tutelle ».

Source: AFP