Le ministre libanais de l’intérieur Nouhad al-Machnouk a révélé que les forces de sécurité ont avorté un plan mis au point par Daech pour perpétrer un attentat terroriste au Liban.

« Grâce à la collaboration entre les différents services de sécurité, une opération exceptionnelle a été réalisée depuis quelques mois, d’un niveau des plus élevés qu’un appareil d’information puisse réaliser dans le monde arabe », a dit M. Machnouk, lors de sa conférence de presse organisée à Beyrouth ce vendredi.

Et de mettre au clair : « après les dernières explosions au Liban, nous avons étudié la carte suivie par Daech dans ses attentats. Après l’avoir étudiée, les nouvelles tentatives ont été avortées ».

Selon lui, il y a un commandement de Daech installe au Liban depuis juin 2017. Ceci a été découvert grâce à l’arrestation d’un terroriste, Abou Jaafar al-Iraqi, qui a été recruté par les forces de sécurité libanais puis entraînés pendant 5 mois sans que le commandement de Daech ne s’en rende compte.

Son recrutement a permis de découvrir les attentats qui étaient destinés à frapper des lieux publics et de prière durant la période des fêtes.

Durant sa locution, le ministre libanais a annoncé le lancement de l’opération baptisée « le Liban sécurisée » qui a pour but de confirmer le professionnalisme sécuritaire au Liban et pour tranquilliser les Libanais et les Arabes.