Alors que les Émirats arabes unis tentaient déjà d’étendre leur influence sur les côtes méridionales yéménites et le détroit de Bab el-Mandeb, ils se concentrent actuellement sur les ports et les passages frontaliers en Érythrée, en Somalie et à Djibouti, a écrit le site web de la chaîne qatarie Al-Jazeera.

Depuis que les Émirats ont rejoint, en 2015, la coalition saoudienne dans son offensive contre le Yémen, ils s’efforcent d’élargir leur influence sur les côtes, les ports et les passages de la mer Noire et le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Dans leur ambition, ils sont allés encore plus loin et tentent désormais de se frayer un chemin dans les pays de la Corne de l’Afrique, dont l’Érythrée, la Somalie et Djibouti.

En allusion au fait qu’Abu Dhabi cherche à s’emparer du port et de l’aéroport d’Assab en Érythrée et que les images satellite montrent bel et bien que les navires militaires émiratis ont une présence d’envergure sur les côtes érythréennes, Al-Jazeera a écrit que le port d’Assab constituait la meilleure zone pour la circulation dans les ports yéménites.

Selon ce rapport, le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, où 3.300.000 barils de pétrole sont transférés quotidiennement et 21 000 navires passent annuellement, a une importance cruciale pour Abu Dhabi.

Les images satellite montrent que les opérations de construction sont en cours dans l’aéroport d’Assab où sont déployés des chars, des chasseurs Mirage 2000, des hélicoptères et des drones émiratis.

Selon les experts de Stratford Career Institute, Abu Dhabi aura une présence à long terme à Assab, présence qui ne se limitera pas à sa participation à la coalition pro-Riyad. Les Émirats ont aussi profité de l’instabilité interne et de la fissure entre le gouvernement central et le peuple en Somalie afin d’y élargir leur influence.

Dans ce droit fil, cette monarchie du golfe Persique a signé de nombreux accords avec la Somalie pour louer les aéroports et le port Berbera. Bien que le gouvernement somalien rejette cette information, le peuple de ce pays africain a organisé des manifestations en protestation contre les démarches d’Abu Dhabi.

Certains membres du Parlement somalien mettent en garde contre les ingérences d’Abu Dhabi dans leurs affaires intérieures.

Le député Ahmed Moalim Fiqi a réclamé la convocation de l’ambassadeur émirati à Mogadiscio pour l’informer des protestations dans le pays.

Djibouti non plus n’est pas à l’abri de l’expansionnisme maritime des Émirats. En effet, Abu Dhabi entend créer des bases à Djibouti, connu pour avoir accueilli de grandes bases étrangères sur son sol.

Les relations entre Djibouti et les Émirats arabes unis se sont dégradées après qu’un chasseur émirati a atterri dans l’aéroport international de Djibouti, sans autorisation des autorités du pays. Soudainement, les tensions sont montées d’un cran entre les deux capitales, après quoi Djibouti a chassé les forces émiraties travaillant dans ses installations militaires.

De son côté, Abu Dhabi a fermé son consulat à Djibouti et interdit l’entrée de citoyens djiboutiens aux Émirats arabes unis. Cependant, en 2016, le consulat émirati à Djibouti a rouvert ses portes.

Source: Press TV