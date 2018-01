Les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure libanaises ont réussi à lever un coin du voile concernant le plan de l’assassinat raté d’un haut membre du Hamas, en identifiant les auteurs appartenant au Mossad.

Le jour de l’événement (14 janvier 2018), Mohammed Hamdan, au lieu de s’asseoir dans sa voiture avant de la démarrer par la fenêtre, il s’est dirigé tout de suite vers le coffre. À ce moment-là, la bombe, ayant été déposée sous le véhicule, a explosé et Hamdan a été blessé aux jambes. En effet, c’est en démarrant sa BMW par la fenêtre que Mohammad Hamdan a pu échapper à la mort.

Les services de sécurité libanais ont ouvert une enquête et toutes les pistes ont mené à un homme appelé Ahmed Beytiyé, âgé de 38 ans, qui dirigeait une bande avec pour mission d’assassiner ce commandant du Hamas.

Ahmed Baïtayya n’a aucun précédent criminel, il travaille dans le commerce et il se déplace souvent entre le Liban et les Pays-Bas.

Le 9 janvier 2018, Ahmed Baïtayya est arrivé au Liban via l’aéroport de Beyrouth, ville où il avait loué un appartement, sur un site web, pour une durée d’une semaine. Accompagné de sa bande, chargée de surveiller le domicile de Hamdan, Ahmed Beytiyé s’est déplacé plus d’une fois à Saïda.

Selon les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure, Beytiyé et ses compagnons sont arrivés, le 14 janvier, à Saïda et ont déposé une bombe sous la voiture de Hamdan à 3 h 30 du matin.

Les auteurs ont rapidement pris la fuite et y sont retournés à 7 h 30 du matin, en attendant la sortie de Hamdan. Une fois la bombe explosée, les auteurs ont quitté le lieu de l’attentat et ont regagné Beyrouth.

Les autres pistes ont mené les enquêteurs vers l’aéroport international de Beyrouth — Rafic Hariri.

Ahmed Baïtayya avait déjà quitté le Liban à destination d’Amsterdam. Les enquêteurs ont fouillé l’appartement de Beytiyé à Tripoli, interrogé sa famille et certains de ses proches, découvert et saisi des documents et des preuves.

Deux autres individus recherchés avaient réussi à gagner le territoire turc. Les autorités libanaises avaient pris contact avec la Turquie et les Pays-Bas dans le cadre de l’enquête, a-t-on révélé de sources médiatiques.

Une personne a jusqu’à présent été arrêtée concernant cet attentat, mais son identité n’a pas encore été révélée.

Les recherches, menées ces six derniers jours par les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure prouvent qu’Ahmed Beytiyé et ses compagnons travaillaient pour le compte du Mossad.

Une délégation iranienne au chevet de Hamdan

Entre-temps, une délégation de l’ambassade iranienne au Liban, présidé par l’attaché d’affaires Mohammad Fadli, a rendu visite à M.Hamdan.

M.Fadli a réitéré que « la voie de la résistance est entourée de tant de dangers », assurant que « l’occupation israélienne paiera le pris de son crime ».

Le Hamas a pour sa part remercié la visite de la délégation iranienne, soulignant « la profondeur de la relation irano-palestinienne » et saluant « le rôle et les efforts déployés par les services de sécurité libanaise ». Et de conclure : « cette tentative d’assassinat incitera le Hamas à être de plus en plus attaché à la voie de la résistance ».

Source: Avec AlManar+PressTV