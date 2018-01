Évoquant la nouvelle Stratégie de sécurité nationale des États-Unis, l’attaché militaire chinois en Russie a déclaré que Moscou et Pékin devaient faire front commun pour relever les défis lancés par Washington.

Moscou et Pékin doivent s’allier pour faire face ensemble à la pression exercée par les États-Unis, a déclaré M.Yanwei, attaché militaire de l’ambassade de Chine en Russie.

Lors d’un entretien avec Viktor Bondarev, président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), il a fait remarquer que dans sa nouvelle Stratégie de sécurité nationale, le Pentagone affirmait que la Chine et la Russie présentaient un danger pour Washington.

«Les États-Unis et les pays occidentaux pratiquent une politique de dissuasion à l’égard de la Russie dans la partie européenne [du globe, ndlr] et de la Chine dans la partie asiatique», a indiqué M.Yanwei.

Selon lui, Moscou et Pékin doivent affronter ensemble les menaces globales et relever les «défis lancés par les États-Unis et leurs alliés» pour garantir la sécurité non seulement dans leurs régions respectives, mais également dans le monde.

Le ministère de la Défense chinois a constaté que ce document regorgeait de propos absurdes et faux et a exhorté les États-Unis à «abandonner la mentalité de la guerre froide».

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a exprimé pour sa part son regret que Washington cherche à prouver son leadership par «des concepts cherchant la confrontation» au lieu de mener un dialogue normal.

L’administration Trump a récemment rendu publique la Stratégie de sécurité nationale qui était attendue depuis longtemps. En effet, pratiquement tout le monde juge aujourd’hui la politique étrangère américaine impulsive, chaotique et privée de lignes stratégiques.

Source: Sputnik