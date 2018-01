Un responsable militaire émirati a affirmé mardi que l’armée de l’air de son pays avait reçu des instructions pour éviter « l’escalade » avec le Qatar, pays rival du Golfe, à la suite d’une série d’incidents aériens.

« Depuis le début des provocations qataries, nos supérieurs nous ont donné des instructions (de ne pas chercher) l’escalade (…), conformément à notre engagement sur le principe de la paix et de la sécurité régionales et aussi pour la sécurité des avions et des personnes à bord », a déclaré le brigadier-général Hilal al-Qubaisi lors d’un point de presse à Abou Dhabi.

Depuis la fin décembre, une série d’incidents aériens ont été rapportés par les deux pays.

Le Qatar a d’abord accusé des avions militaires émiratis d’avoir violé son espace aérien, le 21 décembre 2017 puis le 3 janvier, et annoncé avoir déposé plainte auprès des Nations unies.

Les Emirats arabes unis ont ensuite déclaré que deux avions de chasse qataris avaient « intercepté » le 15 janvier deux avions de ligne émiratis qui se dirigeaient vers le royaume voisin de Bahreïn, suscitant un démenti du Qatar. Abou Dhabi n’en a pas moins saisi aussi les Nations unies.

Les deux pays, « frères ennemis » du Golfe, sont à couteaux tirés depuis l’année dernière.

Le 5 juin 2017, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l’Iran, grand rival régional des Saoudiens.

Ces quatre pays ont fermé leurs liaisons aériennes, maritimes et terrestres avec le Qatar.

Doha a rejeté les accusations de soutien à des groupes extrémistes et accusé en retour ces pays de chercher à mettre sa politique étrangère « sous tutelle ».

Source: AFP