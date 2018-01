Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a fait état « d’efforts sérieux en cours afin de conclure de fortes alliances régionales adoptant une stratégie basée sur deux facteurs : Ne pas reconnaitre l’occupation israélienne et adopter le choix et la stratégie de la résistance globale ». Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi à Gaza, M.Haniyeh a expliqué que « ces efforts visent à mettre en place une force dans la région qui fait face au projet américano-sioniste. La bataille (de la libération) d’AlQuds appartient à tous ». Et d’ajouter : « le Hamas est en train de redessiner ses relations politiques dans la région. Ceci s’inscrit dans le contexte de l’exploitation de toutes les capacités de la nation afin de faire face aux décisions américaines ».

Haniyeh a en outre affirmé que « la reconnaissance par Trump de Jérusalem AlQuds comme capitale d’Israël marque le début de la fin d’Israël ».

« Si le monde entier reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël… cette mesure nulle n’engagera en rien la nation palestinienne », a déclaré le chef du Hamas.

Il a souligné la nécessité d’une réconciliation nationale entre les factions palestiniennes, notant que les nouvelles menaces israélienne contre la bande de Gaza et Al-Quds incitent tous les Palestiniens à trouver une stratégie nationale dans ce sens.

Source: Traduit par AlManar