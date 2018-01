Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise alMayadeen, l’académicienne saoudienne, Modaoui alRachid , explique la nature de la relation qui lie le prince héritier des EAU , Mohammed ben Zayed et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman , mettant en évidence les intérêts respectifs de chacun de leur pays.

Mme alRachida souligne que « les deux hommes entretiennent une relation personnelle et les médias ont souligné la dépendance de bin Salman à l’égard de ben Zayed et le rôle du second à persuader le président américain de soutenir MBS pour l’amener au trône. Les deux Emirs veulant contrôler le discours politique et toute la stratégie de la région ».

Elle ajoute : « du point de vue d’Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed veut que Mohammed ben Salman brise le wahhabisme extrémiste dans son pays d’origine. S’il ne réussit à le faire, cette doctrine menacera toujours d’émerger à Abu Dhabi, avec pour risque de faire exploser le modèle émirati ».

Et de poursuivre : « dans cet ordre d’idées, l’Arabie Saoudite est un bastion d’Al-Qaïda et de ses soeurs. C’est un Etat qui s’est érigé la légitimité d’être le protecteur de l’Islam, alors qu’aux EAU il n’y a pas d’idéologie religieuse sauf celle du marché. Les EAU se consacrent au monde économique arabe, ils se présentent comme le Singapour des Arabes, dont le statut est menacé par le projet wahhabite et son extension « .

Elle estime que « les EAU sont un Etat fonctionnel avec des bases militaires. Sa sécurité est liée à l’hégémonie américaine sur la région. Son ambition économique s’étend à la Corne de l’Afrique. Son ambassadeur à Washington, Yusuf Al Otaiba, tente de jouer le rôle qu’a joué Bandar ben Sultan pendant plus de 20 ans. Après le départ de Bandar, Washington avait besoin d’une figure arabe qui puisse faire passer les plans américains, d’où le rôle d’Otaiba ».

Interrogée sur les raisons pour lesquelles MBS a besoin de ben Zayed, Mme alRachida répond: « Mohammed ben Zayed a ouvert l’économie des EAU dans les années 90. Il a attiré toutes les entreprises et avait un objectif: celui que les EAU deviennent un centre d’affaires qui attire tant les Européens que les Américains. Raison pour laquelle MBS a besoin de l’expérience de ben Zayed dans le monde des affaires et des finances ».

Et d’indiquer : « Toutes les sociétés internationales qui entrent en Arabie Saoudite, de McKinsey aux banques, sont toutes gérées depuis Dubaï. Dubaï est le centre de contrôle de l’économie saoudienne. Il n’y a pas de compagnie internationale qui veuille amener tous ses employés à Riyad. Les EAU bénéficieront économiquement de l’ouverture économique saoudienne en raison de leur expérience. De plus , la main-d’œuvre étrangère aux EAU est de loin plus nombreuse qu’en Arabie Saoudite. Sans compter qu’elle jouit d’une certain liberté, car c’est un centre loin du wahhabisme qui peut donc contrôler l’économie saoudienne ».

Source: Médias