Le ministère iranien du Renseignement a annoncé ce mercredi que ses agents ont localisé et saisi deux grands dépôts d’explosifs et de munitions des terroristes qui voulaient s’en servir pour mener des attentats sanglants dans des lieux publics.

Lors de la première opération, les agents du ministère du Renseignement ont saisi 23 bombes téléguidées. Les premières enquêtes montrent que ces bombes ont été introduites à l’intérieur du territoire iranien via les frontières orientales du pays, avec la planification des services secrets de l’Arabie saoudite. Les terroristes voulaient utiliser ces bombes pour mener des attentats dans des lieux publics sur le sol iranien, surtout dans les provinces qui sont éloignées des frontières, afin de déstabiliser le pays et de terroriser la population.

Dans la deuxième opération du ministère du Renseignement, ses agents ont réussi à démanteler à Marivan, ville située dans la province du Kurdistan (Ouest), une cellule terroriste et à saisir son dépôt d’explosifs et de munitions. Ils ont saisi des équipements que les terroristes voulaient utiliser pour fabriquer des bombes, dont 150 détonateurs électroniques.

Les terroristes qui s’étaient infiltrés à l’intérieur du territoire iranien via la frontière avec la région autonome du Kurdistan irakien, disposaient aussi de plusieurs armes automatiques et munitions : 41 grenades, 31 chargeurs de Kalachnikov et 4 roquettes RPG.

Source: Avec Press Tv