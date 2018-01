Le porte-parole des Forces armées iraniennes, le général Massoud Jazayeri a affirmé que « ni la France ni aucun autre pays n’a le droit de s’ingérer dans les affaires de l’Iran » a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Il a souligné que » toute discussion sur les questions défensives et balistiques ou concernant la résistance de la région avec les régimes autocrates et hégémoniques n’est que de divagation ».

Et de poursuivre : « l’agenda des forces armées iraniennes insiste sur le renforcement de la résistance et des capacités défensives du pays, sachant que les ennemis de la révolution islamique ne cessent de nous menacer militairement. Et donc, le renforcement des capacités défensives dissuasives se poursuivra ».

Source: Médias