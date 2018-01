Le conseiller du Leader de la Révolution islamique pour les affaires internationales s’est entretenu, ce samedi 27 janvier, avec l’émissaire spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Irak.

Au terme de cette rencontre, Ali Akbar Velayati, conseiller de l’Ayatollah Khamenei s’est présenté devant la presse, qualifiant de « très positive et constructive » sa rencontre avec l’envoyé spécial de l’ONU pour l’Irak Juan Kubish, sans manquer de rappeler que les deux parties partageaient des points de vue communs sur l’Irak.

Il s’est opposé à toute sorte d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures irakiennes. M. Velayati a affirmé que la RII, en vertu de la demande d’aide du gouvernement légal de Bagdad, avait joué un rôle vital dans les combats du peuple et du gouvernement irakiens contre le terrorisme.

Dans une autre partie de ses propos, le responsable iranien a salué la tenue par Bagdad d’élections générales en avril 2018.

D’après M. Velayati, la présence de diverses ethnies sur la scène politique irakienne témoigne de l’existence d’un système politique équitable en Irak. « Le peuple irakien a bel et bien montré qu’il est assez compétent et capable de gérer les affaires de son pays et nous lui souhaitons succès et bénédictions », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si, après leur récent échec dans le soutien aux groupes terroristes dans la région, les Américains cherchaient encore à s’emparer de certaines zones en Syrie pour la démembrer, le conseiller du Leader de la Révolution islamique dans les affaires internationales a précisé :

« Depuis sept ans, à la faveur du soutien sans ambages de certains éléments de la région, à savoir les Israéliens et les Saoudiens, les États-Unis ont tenté d’occuper la Syrie, de renverser son gouvernement légal et de la démembrer, afin d’assurer, selon eux-mêmes, la sécurité du régime israélien. Après sept ans d’efforts de leurs agents dans la région, ils n’ont pas réussi à porter atteinte à l’intégrité territoriale de la Syrie qui a su l’emporter sur tous les complots. »

Alors que tous les ennemis de la Syrie, par terroristes interposés, ont fait tout leur possible pour morceler la Syrie, leur plan a capoté. Aujourd’hui ce sont les Américains eux-mêmes qui sont intervenus directement et ont débarqué leurs troupes à l’est de l’Euphrate. Ils veulent démembrer la Syrie en excitant certains éléments à l’intérieur du pays.

M. Velayati estime que les Américains seront encore vaincus en Syrie, puisque leurs alliés dans la région ainsi qu’eux-mêmes se sont très nettement affaiblis.

« Indubitablement, le gouvernement et le peuple syriens ainsi que leurs alliés ne permettront pas que le rêve des Américains devienne réalité. Sans aucun doute, l’Iran et d’autres pays de l’axe de la Résistance soutiendront l’intégrité territoriale des pays de la région, dont celle de la Syrie. Je recommande aux Européens aussi de ne pas suivre le plan voué à l’échec des États-Unis », a-t-il noté.

Source: Press TV