Une application de fitness et son système de géolocalisation permettent la diffusion publique de la position de soldats américains et leurs alliés, une donnée sensible notamment en Afghanistan, en Irak et en Syrie, comme l’a révélé un chercheur sur Twitter.

Si la position de certaines bases est connue de groupes susceptibles de les attaquer, la carte créée par le système de géolocalisation de l’application développée par Strava Labs dévoile des itinéraires empruntés à proximité des bases, qui peuvent être utilisés pour prévoir des attaques.

Cette carte montre les déplacements des utilisateurs de l’application autour du monde, et indique également l’intensité desdits déplacements sur un parcours donné, formant une « visualisation en direct du réseau mondial des athlètes de Strava », selon les développeurs de l’outil.

Un analyste, cité par l’AFP, a fait remarquer que la carte permet très facilement de trouver les emplacements de bases militaires.

Ainsi, Nathan Ruser, membre de l’Institute for United Conflict Analysts, a souligné sur Twitter qu’il était facile de regarder la carte et de repérer les emplacements d’installations militaires dans des zones de combat, grâce à la base de données des utilisateurs de l’application.

L’analyste a même posté plusieurs captures d’écran, montrant, selon lui, des déplacements réguliers, des patrouilles et des emplacements de bases d’opérations avancées en Afghanistan.

Des internautes indiquent également que les bases militaires américaines sont les plus facilement repérables sur la carte. De plus, ils évoquent l’activité de militaires, probablement, russes et turcs en Syrie.

Commentant cette publication pour Sputnik, un représentant du Pentagone a annoncé que le ministère américain de la Défense étudie la situation pour prendre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des militaires à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Source: Médias