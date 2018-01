En réaction aux propos du ministre des Affaires étrangères Gibran Bassil, le Hezbollah déclare dans un communiqué:

1. Nous refusons catégoriquement les propos insultant qui ont été tenus à l’égard du Président de la Chambre des Représentants, M. Nabih Berri, tant dans leur forme que dans leur contenu. Tout comme nous refusons toute atteinte contre sa personne, de la part de n’importe quelle partie.

2. Nous affirmons notre haute estime et notre grand respect pour la personne et le statut du Président Nabih Berri, exprimés à maintes occasions dans ses discours par le Secrétaire Général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah.

3 – Ce genre de langage ne construit pas un état encore moins, n’entraine pas des réformes. Au contraire, cela créer plus de crises, divise les rangs et déchire l’union voire entraine le pays dans des risques dont il peut s’en passer.

4. La crise a atteint un tel niveau qu’il devient urgent de régler cette situation avec le plus haut degré de sagesse et de responsabilité.

Pour rappel, une fuite, dimanche soir, d’une vidéo montre que le chef de la diplomatie libanaise , Gibran Bassil a qualifié de « voyou » (ndlr en arabe : baltaji) le président du Parlement, Nabih Berri.

Suite à cette vidéo, la situation s’est dégradée. En effet, une dizaine de partisans du Mouvement Amal sont descendus ce Lundi à la rue pour exprimer leur soutien à M.Berri, notamment à Ein-Tiné où réside ce dernier, et à Chiah dans la banlieue-sud de Beyrouth.

Mais encore..

La discorde entre M. Bassil et M. Berri s’est exportée en Côte d’Ivoire, où des partisans du chef du Législatif ont exprimé leur soutien à ce dernier au sein de l’ambassade du Liban à Abidjan. Une dizaine de partisans de Berri sont entrés dans l’ambassade et ont chanté des slogans en soutien à M. Berry, scandant notamment : « Notre âme et notre sang pour toi, Nabih ».

Selon les propos d’un employé de l’ambassade libanaise à Abidjan, rapportés par le quotidien libanais anglophone Daily Star, « un groupe est entré pour exprimer son opposition quant à l’organisation d’un congrès (sur la diaspora libanaise) et déposer une lettre à ce sujet ». « Ils ont déposé la lettre mais un des hommes présents a réagi de manière exagérée », a-t-il souligné, ajoutant que l’ambassade n’a été la cible « d’aucune manifestation ni menace ».

Le congrès en question, intitulé « Lebanese Diaspora Energy », organisé par le ministère des Affaires étrangères et destiné à la diaspora libanaise établie en Afrique, doit se tenir à Abidjan les 2 et 3 février.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur les médias sociaux, le haut conseiller politique de Berri et ministre des Finances, Ali Hasan Khalil, a lancé une attaque acerbe contre le ministre des Affaires étrangères Bassil.

« S’il y a quelqu’un qui écoute, qu’il entende que son gendre préféré n’a pas de bonnes manières », a déclaré M.Khalil en référence à M.Bassil, gendre du président libanais le général Michel Aoun.

M.Khalil a ajouté que « les propos de Bassil ne sont pas un accident de fuite, mais les mots dégénérés d’un nain politique aux motifs sectaires ».

Et de poursuivre : »Les nains politiques sectaires sont arrogants et pensent qu’ils occupent une position parmi les leaders. Cependant, en l’attaquant, toutes les lignes ont été franchies … après cela, nous aurons autre chose à dire ».

M.Khalil a déclaré que « M.Berri avait précédemment insisté sur le fait que personne de son parti ne devrait attaquer ses rivaux politiques ou de parler du passé, des crimes, des transactions et du commerce sous le titre du sectarisme ».

Source: AlManar + Agences