Les industries de défense iraniennes ont fourni aux hélicoptères des Gardiens de la Révolution islamique, des caméras de vision nocturne, leur permettant de survoler dans l’obscurité totale afin de soutenir les forces terrestres dans leurs opérations nocturnes, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Ce genre de caméra infrarouge renforce les capacités de pilotage à survoler dans des conditions météorologiques défavorables et pendant la nuit , sans compter une capacité de surveillance et de reconnaissance à longue distance des zones survolées.

En outre, l’utilisation de ce genre de caméra donne aux hélicoptères la possibilité d’arpenter la zone des opérations ennemies.



A ce jour, les hélicoptères iraniens n’étaient pas munis de ces systèmes de vision infrarouge jusqu’à ce que les industries de défense iraniennes ajoutent des mini plates-formes de surveillance aérienne à différents types d’hélicoptères.

Son fonctionnement dans l’infrarouge thermique permet d’identifier la chaleur des corps dans un large éventail de conditions, de jour comme de nuit. Sa grande sensibilité à de petites différences de température pourra permettre par exemple de détecter des personnes, même après que celles-ci aient été immergées dans l’eau froide pendant un certain temps ou des objets qui ne pèsent que quelques kilogrammes.

Cela dit, cette caméra a été conçu et fabriqué surtout pour le contrôle des frontières . Elles peuvent être installées sur différents types d’hélicoptères, d’avions légers et d’avions de reconnaissance sans pilote.

Le système a également d’autres caractéristiques telles que la vitesse d’installation et de démarrage, et la caméra de vision de jour peut capturer des images de 4/5 à 91 mm de l’objectif focal , sachant que la résolution de l’image peut s’ajuster automatiquement ou manuellement. La caméra de vision nocturne est équipée de capteurs avancés et peut amener l’image jusqu’à 100 mm de l’objectif focale.

Le système peut transmettre des images capturées directement aux centres de commande et aux salles de contrôle.

Source: Médias