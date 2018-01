La chaine satellitaire américaine CNBC a qualifié la campagne anti-corruption du prince héritier Mohammad Ben salman de « révolution blanche complète non-sanglante », dont la Fin a été signée par la libération du prince Walid bin Talal, a rapporté l’agence d’informations russes SPUTNIK-Version arabe.

CNBC ajoute : »L’apparition de Walid, après deux mois de détention dans sa prison de luxe au Ritz-Carlton, montre non seulement qu’il parait plus âgé, mais aussi elle montre qui est le vrai gagnant de cette révolution. »

Et de poursuivre : »Le véritable gagnant est le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui ne cesse de réussir dans tous les domaines de son agenda »ajoutant que « ce dernier progresse à un rythme étonnamment régulier, au cours des dix derniers mois, pour renforcer sa force dans tout le royaume ».

Elle a expliqué que les « signes de la victoire de Ben Salman résident dans les mots prononcés par son cousin Walid , quand il a déclaré « tout cela n’est le résultat que d’un malentendu ».

« MBS ne s’est pas laissé impressionné par la longue liste d’amis du prince Walid et donc, il lui a tracé son chemin au cours des 10 derniers mois pour devenir la personne la plus forte en Arabie Saoudite », a déclaré CNBC.

La chaine a évoqué le silence de Bin Salman alors que des voix s’élevaient de toutes parts l’exhortant à libérer le prince Walid. Selon CNBC, cela est une preuve que MBS ne tolère aucune compétition interne, d’autant qu’il avait reçu l’approbation internationale pour ses réformes contre les clercs extrémistes et en faveur de l’octroi de nombreux droits aux femmes.

Et de conclure : »MBS est l’un des plus audacieux leader qu’est jamais connu le royaume , il semble qu’il utilisera son pouvoir croissant pour augmenter sa popularité et prendre des positions difficiles contre l’Iran. »

Source: Médias