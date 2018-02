Le département du Trésor américain a inscrit sur sa liste de terrorisme six personnes et sept entités pour liens avec le Hezbollah, a arapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le Trésor Public US a déclaré dans un communiqué que » les six personnées qui sont désormais concernés par les sanctions sont cinq Libanais et un irakien, et la plupart d’entre eux sont liés à l’ingénierie et à l’immobilier ».

Le Trésor américain précise que « les personnes concernées sont : Ali Mohamed Qansu, Abdel Latif Saad, Assem Nabil Mahmoud Assaf, Mohamed Badr El Din et Ahmed Saad. Les sociétés incluses dans la décision sont : Blue Marine Group, Dolphin Trading Limited, Liberia Goldfish Limited, Golden Fish Group, Gansu Fishing Agency, Sky Trading Company et Ghana Star Trading.

Le président américain Donald Trump a appelé les alliés à inclure le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes sous prétexte d’affronter l’Iran.

Le secrétaire américain au Trésor Stephen Menuchin a déclaré en novembre que le Hezbollah était une menace pour le Moyen-Orient ainsi que pour d’autres pays », notant que « tous les moyens seront utilisés pour détruire le réseau de financement du Hezbollah ».

Dans un discours prononcé lors d’un forum d’investissement à Riyadh, M.Menuchin a déclaré que « le Trésor américain avait contribué depuis des années aux efforts antiterroristes », soulignant que « l’Arabie Saoudite était l’un des partenaires les plus importants de Washington dans la lutte contre le terrorisme ».

Source: Médias