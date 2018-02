Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, a réitéré que le problème des Yéménites avec les forces d’agression (coalition saoudo-US) est qu’elles veulent faire des Yéménites leurs outils afin de réaliser leurs agendas alors que nous voulons que notre pays et notre peuple soient libres, d’où notre choix de faire face à cette agression.

« Les Emiratis et les Saoudiens appartiennent au front américain qui ne cesse de propager le crime et la terreur », a-t-il insisté dans un discours prononcé vendredi.

Le chef d’Ansarullah a de nouveau rappelé la position de son mouvement en faveur de la cause palestinienne. « Nous affirmons que nous sommes toujours du côté du peuple palestinien et que notre position ferme est fondée sur des principes ». Pour le numéro un d’Ansarullah: « les forces de l’agression œuvrent pour liquider la cause palestinienne et faire plier toute la région pour qu’elle soit soumise aux Etats Unis et à ‘Israël’ ».

Il a en outré lancé un appel au peuple soudanais pour qu’il incite son gouvernement « à mettre fin à l’envoi des troupes soudanaises au Yémen (pour combattre aux côtés de la coalition) et tuer le peuple yéménite ».

Et de conclure : « nous sommes les frères de tous les musulmans sauf ceux qui ont choisi de s’aligner aux côtés des Etats Unis ».

Source: AlManar