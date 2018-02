Dans un dernier examen sur le massacre des enfants au Yémen, l’ONU a fini par inscrire le nom de l’Arabie saoudite et de ses alliés sur la liste des régimes les plus infanticides du monde.

Alors que le monde attend depuis toujours de l’ONU une attitude plus sérieuse et responsable face aux crimes que commettent jour après jour les agresseurs saoudiens et ses mercenaires contre notamment les enfants yéménites, l’ONU a jusqu’ici minimisé ces crimes.

Mais voilà que l’instance internationale décide à l’improviste de passer à l’acte et manifester en partie, les exactions saoudiennes dont les victimes sont pour la plupart d’innocents enfants.

Dans son dernier rapport annexé par des preuves authentiques concernant les raids aériens saoudiens contre différentes villes yéménites, lors desquels un très grand nombre d’enfants ont perdu la vie, l’ONU pointe du doigt Riyad et ses alliés, les présentant comme les auteurs du massacre collectif des enfants yéménites.

Le rapport de l’ONU a été élaboré par un comité chargé de surveiller la situation des enfants dans les zones conflictuelles depuis l’été 2017.

La coalition saoudienne est responsable de la mort de 68 enfants au Yémen. Par ailleurs, 36 enfants ont été blessés pendant cette période, toujours selon le rapport onusien, remis le 19 janvier 2017 au Conseil de sécurité.

Les raids aériens quotidiens de la coalition saoudo-US contre les établissements scolaires et les zones résidentielles sont estimés entre 20 et 30.

Selon le représentant de l’UNICEF au Yémen, Merritz Rilano, la nouvelle génération d’enfants yéménites ne connaît que la violence et cela aura des effets néfastes sur leur avenir.

Depuis 2015, 5 millions d’enfants au Yémen sont déscolarisés et 1 600 écoles ont été détruites ou endommagées.

Depuis l’agression de la coalition saoudienne sur le Yémen, un tiers des 3 millions d’enfants ne sont pas nés dans les hôpitaux, 57 d’entre eux ayant été détruits par l’armée saoudienne et ses alliés. Les instances internationales, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) parmi d’autres ont publié des rapports qui indiquent que 150 000 enfants yéménites souffrent de malnutrition.

