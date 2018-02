Les déclarations hostiles du président Donald Trump ont retardé la conclusion des contrats pétroliers et gaziers, a reconnu dimanche le ministre iranien du Pétrole Bijan Namdar Zanganeh lors d’une conférence de presse.

« M. Trump tente de déstabiliser les conditions du marché pour ceux qui veulent travailler en Iran (…) Depuis un an, tous les trois ou quatre mois, il déstabilise le marché (par ses menaces, ndlr). On ne peut pas dire que cela n’est pas sans effet », a déclaré M. Zanganeh.

La conclusion de l’accord nucléaire en juillet 2015 entre l’Iran et les puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne) a crée une grande euphorie chez les investisseurs étrangers, notamment pour investir dans le secteurs pétrolier et gazier iranien.

Mais l’arrivée au pouvoir il y un an de M. Trump qui dénonce régulièrement cet accord et a durci le ton à l’égard de Téhéran, a refroidi les ardeurs des compagnies étrangères.

M. Zanganeh a précisé que l’Iran était actuellement en train de négocier avec « plus d’une vingtaine de sociétés étrangères » pour développer des champs pétroliers et gaziers.

« Je n’ose même pas donner les noms des projets qui sont proches d’être conclus. Si je le fais, dès demain on va faire pression (sur les compagnies étrangères, ndlr) pour qu’elles ne signent pas de contrats avec nous », a encore déclaré M. Zanganeh.

Certains pays « au niveau international mais aussi régional » font pression sur les sociétés européennes et asiatiques pour ne pas conclure de contrats avec l’Iran, a-t-il ajouté, sans identifier ces pays.

Enfin, M. Zanganeh s’est voulu optimiste à propos du contrat de 5 milliards de dollars conclu en juillet par le groupe français Total à la tête d’un consortium avec la société chinoise CNPC pour le développement d’un champ gazier en Iran.

« Je considère que (la compagnie) Total est très sérieuse (…) j’espère qu’elle va appliquer l’accord et je pense que dans un laps de temps assez court, elle va signer des accords avec les sous-traitants », a déclaré M. Zanganeh tout en précisant que l’Iran avait prévu des mesures « si jamais l’accord rencontrait des problèmes » à cause des pressions américaines.

Source: AFP