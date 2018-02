Les autorités d’occupation israéliennes ont démoli dimanche deux salles de classe financées par l’Union Européenne, qui faisaient partie d’une école pour Bédouins en Cisjordanie occupée, ont annoncé les médias israéliens.

‘Israël’ a comme d’habitude justifié cet acte en prétendant que les bâtiments avaient été construits illégalement.

Les deux salles de classe, séparées du reste de l’école, ont été démolies tôt dans la matinée alors que des agents de sécurité israéliens ont fermé la zone, selon des habitants du village palestinien Abu Nuwar.

C’est la cinquième fois qu’une école est démolie depuis 2016, ont indiqué des responsables palestiniens, les résidents, avec l’aide d’organisations non gouvernementales et des financements de l’UE les reconstruisant après chaque démolition.

Huit pays membres de l’Union européenne ont exigé en octobre dernier qu’’Israël’ paie une compensation, après la démolition et la confiscation par les autorités d’occupation de bâtiments et d’autres installations construits dans des campements bédouins dans la zone C en Cisjordanie par la mission de l’UE.

Selon des responsables israéliens, les structures de l’UE ne sont pas une aide humanitaire, mais constituent des activités de développement menées sans coordination et illégalement dans le but de renforcer les revendications palestiniennes dans les zones où elles se trouvent.

Près de 300.000 Palestiniens vivent dans la zone C, qui comprend toutes les colonies israéliennes et couvre environ 60% de la superficie de la Cisjordanie occupée.

Les Palestiniens de la zone C vivent dans quelque 180 villages, dont la plupart ne sont pas reconnus par les autorités d’occupation.

Source: Médias