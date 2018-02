L’Iran ne négociera « avec personne » sur ses capacités militaires, en particulier sur ses missiles balistiques, a déclaré mardi le président Hassan Rohani, accusant les Etats-Unis ne pas savoir ce qu’il veulent faire dans l’avenir, alors qu’ils ne cessent de tentent d’interdire les programmes de Téhéran dans ce domaine.

« A propos de nos moyens défensifs, avions, missiles ou encore sous-marin, notre engagement vis-à-vis du monde (…) c’est que nous ne cherchons pas à avoir des armes de destruction massive. Mais nous ne négocierons avec personnes sur nos armes », a déclaré M. Rohani lors d’une conférence de presse à Téhéran.

« Les missiles iraniens n’ont jamais été offensifs et ne le seront pas. Ils sont défensifs et ne sont pas destinés à des armes de destruction massive car, de toute façon, nous ne possédons pas de telles armes », qui sont « immorales et contraires à la religion » (l’islam), a-t-il ajouté.

Interrogé si son pays allait poursuivre son engagement dans l’accord si les Etats-Unis le quittent, le président iranien a répondu: « je suis bien content que Trump, un an après son accession au pouvoir , ne soit pas encore parvenu à réaliser le but qu’il avait tant crié durant sa campagne électorale de déchirer l’accord . Cela veut dire que l’accord nucléaire dispose d’une certaine force qiu lui a permis de résister toute cette année face aux Etats-Unis ».

Et de poursuivre: » Nous ne savons pas ce que veulent faire les Etats-Unis dans l’avenir . Quiconque ne saurait répondre lorsque nous le lui demandons. Mêmes leurs amis européens et les proches de Trump vous ditons qu’ils n’en savent rien ».

Selon M. Rohani, il en est de même pour les autres accords en l’occurrence commerciaux , voir l’accord sur le climat , « personne ne sait si les Etats-Unis vont y rester attachés, alors que nous avons nos constantes en fonction desquelles nous agissons ».

Hassan Rohani a redit que l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre la République islamique et le groupe des Six (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie) ne pouvait être renégocié, en dépit des menaces de Washington de réimposer les sanctions économiques si des mesures ne sont pas prises pour empêcher Téhéran de développer des missiles balistiques.

« Nous ne serons pas les premiers qui violeront l’accord nucléaire, comme nous l’avions répété maintes fois . Il n’y a rien à ajouter à l’accord nucléaire , ni rien à en soustraire. Les desideratas de Trump ne concernent que lui « , a-t-il dit.

« La clé des problèmes entre Téhéran et Washington est entre les mains de Washington. (Les Etats-Unis) doivent cesser leurs menaces, leurs sanctions et leurs pressions, et le climat entre les deux pays changera automatiquement », a estimé M. Rohani.

Sources: AFP, Fars News