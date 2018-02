Des dizaines de camions ont bloqué mardi le passage dans la bande de Gaza à partir d’Israël pour protester contre la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne, provoquée par le blocus israélo-égyptien qui l’étouffe. La situation humanitaire est tellement désastreuse que les Gazaouis implorent le Hamas pour faire la guerre à Israël.

Selon le correspondant de l’AFP, à l’occasion d’une manifestation organisée par des associations du secteur privé, ces camions appartenant à des entreprises gazaouies ont bloqué les routes près du passage de Kerem Shalom, qui mène aux territoires palestiniens occupés par Israël, qui constitue la route principale pour les marchandises entrant à Gaza.

« Notre message est que nous avons des enfants et des familles qui veulent vivre », a affirmé Nahed Shuhibar, chef de l’Association des transports privés de Gaza.

Selon lui, plus de 50 camions participent à cette opération.

Durant la manifestation, des panneaux ont été brandis en faveur de la réconciliation entre les factions palestiniennes rivales, le Hamas et le Fatah, au point mort malgré la signature à l’automne dernier d’un accord au Caire.

Environ deux tiers des 1,9 million de Gazaouis sont tributaires de l’aide étrangère pour vivre.

L’enclave a été victime depuis 2008 de trois guerres meurtrières. Depuis, elle est soumise à un rigoureux blocus israélien et à la fermeture quasiment permanente de la frontière égyptienne. Il en a découlé une crise humanitaire chronique.

L’envoyé spécial de l’ONU au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a prévenu la semaine dernière que l’enclave était au bord « d’un effondrement total ».

Gaza est minée par les conflits, la pauvreté, le chômage, le marasme économique, les pénuries d’eau et d’électricité, des maux causés.

Samedi, un jeune de 27 ans a tenté de se suicider en se brûlant en raison des conditions économiques, a rapporté l’agence palestinienne Sama news.

« Nous dans la bande de Gaza vivons une véritable catastrophe. Avez-vous entendu quelqu’un vouloir mourir et qui pousse le Hamas vers la guerre? Israël devrait comprendre. Plus il fait pression sur le Hamas, plus les Gazaouis s’attachent au Hamas », a expliqué un gazaoui, Mohamad, lors d’un entretien avec le journal israélien Maariv, rapporté par Sama News.

« Aujourd’hui, Gaza vit une catastrophe humanitaire et économique très grande, la situation ne cesse de s’empirer. Et il n’est pas permis aux malades de se faire soigner à l’extérieur. Les hôpitaux ont arrêté de travailler en raison du manque de carburant et des équipements médicaux », a-t-il ajouté,

« Pour la première fois les gens demandent au Hamas de déclencher une guerre contre Israël. Je m’adresse au gouvernement israélien : cessez le blocus sur Gaza et permettez aux denrées de rentrer et aux malades de sortir et cessez de solliciter le Hamas de vous restituer les soldats qu’il détient. Le Hamas n’a pas été dissuadé via le blocus mais il s’est renforcé et les gens se sont davantage tournés autour de lui, en raison de l’entêtement d’Abou Mazen et d’Israël », a-t-il conclu.

