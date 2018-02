Le conseil supérieur de la défense, qui s’est réuni mercredi sous la présidence du chef de l’Etat Michel Aoun, a donné ses directives aux forces militaires pour « contrer toute agression israélienne à la frontière terrestre et maritime ».

« Israël » entend construire à la frontière avec le Liban un mur de séparation. « Ce mur, s’il est érigé, sera considéré comme étant une agression en territoire libanais et constituera une violation claire de la résolution 1701 du conseil de sécurité de l’ONU », peut-ont lire dans le communiqué publié à l’issue de la réunion du CSD, rapporte le site libanais francophone OLJ.

« Il a donc été décidé de continuer à agir au niveau régional et international pour préserver les droits du Liban, a indiqué le CSD. Le conseil a donné ses directives pour contrer cette agression et empêcher Israël de bâtir un mur de séparation sur le territoire libanais ».

En soirée, le porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, Andrea Tenenti, a indiqué qu’ ‘Israël’ « a en effet débuté des travaux au sud de la Ligne bleue ». « Nous suivons ce qui se passe et nous sommes en contact avec les deux parties de part et d’autre de la frontière et nous tenons à résoudre cette question et prévenir toute tension ou escalade », a ajouté le responsable onusien, dans un communiqué rapporté par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Les autorités libanaises ont exprimé à plusieurs reprises leur opposition à la construction de ce mur et affirment que 13 points litigieux, sur lesquels ‘Israël’ compte édifier ce mur, se trouvent en territoire libanais. Les 13 points frontaliers sont revendiqués par le Liban depuis 1923, date de la délimitation des frontières entre le Liban et la Palestine par le comité Paulet-Newcombe.

Dans son communiqué, le CDS a en outre accusé ‘Israël’ « d’agression dans la zone économique exclusive maritime sur une superficie de 860 km² » et a rejeté « les déclarations et les agressions israéliennes relatives à la richesse pétrolière et gazière dans les eaux libanaises ».

