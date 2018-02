L’Arabie saoudite a ouvert pour la première fois son espace aérien aux compagnies aériennes israéliennes pour effectuer des vols vers l’Inde.

L’Arabie Saoudite a également autorisé Air India à réaliser des vols directs de Delhi à Tel Aviv, réduisant ainsi le temps de vol de huit à six heures.

Cette décision est un signal de relations croissantes entre l’Arabie saoudite et ‘Israël’, et considérée comme un succès pour ‘Israël’ sur les plans économique et diplomatique, étant donné que l’Arabie saoudite et ‘Israël’ n’ont pas de relations diplomatiques formelles.

L’espace aérien saoudien était fermé non seulement aux avions israéliens, mais aussi à ceux des autres pays qui effectuent des vols vers ‘Israël’.

On dit qu’‘Israël’ a persuadé l’Inde d’investir 750 000 dollars pour le trajet.

Par ailleurs, le régime de Tel-Aviv prévoit de construire un chemin de fer reliant ‘Israël’ à l’Arabie. Le budget accordé à ce projet est de 15 millions de shekels (4,5 millions de dollars). Le plan initial prévoit d’instaurer un chemin de fer entre la ville de Beït Shéan située en Palestine occupée et le point de passage Cheikh Hussein en Arabie.

Source: Avec Red’Action