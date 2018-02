« Peu importe comment et combien de fois Israël attaquera la Syrie, ce sera l’image de la carcasse de l’avion de chasse israélien qui sera à la Une de l’actualité internationale », c’est ce qu’a écrit le journal israélien Haaretz.

Suite à la riposte réussie de la DCA syrienne, les médias israéliens ont été tous unanimes sur le fait que le crash du F-16 israélien a porté un coup dur à la crédibilité de l’armée de l’air israélienne.

L’analyste chevronné israélien Chemi Shalev a écrit un article publié par le journal Haaretz dans lequel il a souligné qu’il semblerait que « l’Iran et Israël sont en train d’examiner leurs lignes rouges » avant d’ajouter :

« Peu importe combien de dégâts l’aviation israélienne peut infliger aux installations iraniennes et aux systèmes de défense syrienne, parce que finalement ce sera la carcasse du F-16 israélien abattu dans le sud de la Galilée qui restera à la Une des médias. »

Selon ce dernier, la chute de ce chasseur israélien de 50 millions de dollars a été la plus importante réussite de l’armée syrienne depuis la guerre libanaise de 1982.

Ces dernières années, a-t-il dit, les chasseurs israéliens se montraient invincibles, l’image du F-16 israélien abattu sera diffusée à travers le monde comme une victoire historique de la Syrie contre les forces israéliennes.

L’analyste israélien Chemi Shalev a évoqué également l’optimisme illusoire du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu quant à l’établissement des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et le fait de rallier Moscou à sa cause.

« Faisant preuve d’amitié sans précédent envers M. Poutine, Netanyahu a tenté de créer cette fausse image que la Russie pourrait se rallier avec Israël dans ses tentatives visant à contrer l’extension de la présence iranienne en Syrie et au Liban », a-t-il ajouté avant de confirmer le contraire.

D’après lui, la Russie a déjà montré qu’elle ne cherche que ses propres intérêts aussi bien au Moyen-Orient que dans d’autres points du globe et qu’elle n’accorde aucune importance aux intérêts d’Israël.

L’analyste du journal Haaretz ajoute : le Hezbollah libanais est l’acteur auquel Tel-Aviv doit porter le plus son attention. « Il est la seule force disposant d’une puissance de dissuasion efficace face à Israël. Doté de plus de 130.000 missiles, le Hezbollah est, non seulement, capable de détruire les villes et les infrastructures d’Israël, mais encore, il contraindra Tel-Aviv à déclencher une guerre tous azimuts et coûteuse », a-t-il écrit.

Dans une autre partie de son article, Chemi Shalev fait allusion aux enquêtes en cours sur la corruption financière du premier ministre israélien et affirme que l’éclatement d’une guerre dispendieuse pourra aboutir à la chute de Netanyahu, tout comme ce qui s’est passé pour l’ancien premier ministre Ehud Olmert.

Il n’a pas écarté toutefois le fait que Netanyahu se sert des récentes tensions avec la Syrie comme d’un instrument pour fourvoyer l’opinion publique israélienne sur son affaire de corruption financière.

Source: Avec PressTV