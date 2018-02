Le président iranien a prononcé un discours, ce dimanche 11 février, devant les Iraniens, participant à la marche marquant le 39e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, et réunie sur la place Azadi à Téhéran.

Hassan Rohani a loué et remercié l’unité et la fidélité du peuple iranien envers la Révolution et ses idéaux ainsi que leur participation, aussi grandiose que jamais, aux cérémonies de commémoration de l’avènement de la Victoire de la Révolution islamique. Il s’est attardé sur les acquis importants de l’Iran durant l’année en cours dans divers domaines intérieurs et internationaux.

« Cette année, nous avons accumulé d’innombrables victoires dans la lutte contre Daech dans la région. Nous avons aidé les peuples syriens et irakiens à se sauver des terroristes. Les comploteurs cherchaient à diviser l’Irak, mais la vigilance du peuple irakien, avec l’aide de ses voisins, l’en a empêché. Ils voulaient insécuriser le Liban, mais la vigilance du peuple libanais et le soutien des pays amis ont désamorcé le complot du sionisme » a ponctué le président iranien.

« Les États-Unis entendaient s’ingérer dans nos affaires internes, mais le peuple leur a répondu, avec sa résistance, et déjoué leur complot. Les Américains ont fomenté un complot contre la RII au sein du Conseil de sécurité, mais leur plan était tombé à l’eau, car les membres du Conseil leur ont répondu négativement », a souligné le président iranien.

Quant au Plan global d’action conjoint, le président iranien a évoqué tous les efforts occidentaux censés détruire cet accord nucléaire, sans qu’ils ne puissent rien faire jusqu’à présent, pour avertir qu’une violation de cet accord serait au détriment des intérêts de l’autre partie. « L’Iran respecte ses engagements tant que l’autre partie le fera, elle aussi », a martelé le président iranien.

Les Iraniens célèbrent, ce dimanche 11 février le 39e anniversaire de la victoire de la Révolution iranienne qui a délogé de l’Iran le régime monarchique pour mettre en place une démocratie aux fondements religieux.

Source: Avec PressTV