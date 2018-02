De dizaines de mercenaires saoudiens et soudanais ont trouvé la mort lors d’affrontements avec les forces yéménites (armée + Ansarullah) près de la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite a rapporté Fars News, cité par le site iranien francophone PressTV.

« Lors d’affrontements avec les combattants de l’armée et d’Ansarullah, dans une zone yéménite frontalière avec l’Arabie saoudite, les militaires soudanais ont subi de lourds dégâts matériels et des pertes en vies humaines », ont annoncé des sources militaires yéménites.

Et d’ajouter : « Ils ont également essuyé, dans le désert de Midi dans la province de Hajja, un revers cuisant lorsqu’ils ont tenté d’attaquer les positions de l’armée yéménite et d’Ansarullah, avec l’appui de l’aviation saoudienne. »

Le mardi 13 février, la ville de Midi dans la province de Hajja, au nord ouest du Yémen, a été bombardée à 30 reprises par les avions de combat saoudiens, tout en étant par ailleurs la cible de plus d’une centaine de roquettes.

L’Arabie saoudite a lancé il y a plus de deux ans et demi une offensive au Yémen sous prétexte de ramener au pouvoir Abd Rabbo Mansour Hadi, le président démissionnaire du Yémen, réfugié à Ryad. Plus de 36 000 Yéménites ont été tués, tandis que plusieurs dizaines de milliers étaient blessés et des centaines de milliers déplacés.

Source: Avec PressTV