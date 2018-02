L’armée jordanienne a annoncé samedi avoir déjoué un plan élaboré « pour la contrebande d’armes et de drogues » mais aussi pour « faire passer des terroristes », via un ancien oléoduc près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie.

Selon un communiqué citant un responsable du commandement de l’armée, « les forces armées jordaniennes ont réussi et grâce au travail du renseignement militaire (…) à déjouer un plan destiné à la contrebande d’armes, de drogues et de terroristes ».

Il s’agissait d’un plan élaboré par « un groupe de terroristes et de trafiquants de drogue qui avaient utilisé une maison à la frontière et creusé des galeries afin de mener des activités de contrebande et des opérations terroristes via l’oléoduc Tapline » près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie.

Les autorités militaires ont ordonné « la destruction des souterrains et de faire remonter l’oléoduc à la surface du sol, pour empêcher qu’il puisse être utilisé à des fins terroristes ou de contrebande », selon la même source.

Source: AFP