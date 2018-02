Le conseiller du Guide suprême de la Révolution pour les questions internationales, et l’ancien ministre des Affaires étrangères iranien Ali-Akbar Wilayati a déclaré que l’Axe de la Résistance chassera les forces américaines de l’Est de l’Euphrate, à l’est de la Syrie.

M. Wilayati a tenu ces propos ce samedi 17 février lors de la conférence fondatrice du Complexe irakien pour l’unité islamique, dans la capitale irakienne, selon la chaine de télévision satellitaire libanaise Al-Mayadeen TV .

« N’allez pas imaginer que les Etats-Unis se contenteront d’une partie de cet Etat ou de l’Euphrate seulement… Les Etats-Unis œuvrent pour diviser aujourd’hui la Syrie par leur présence à l’est de l’Euphrate. Ils veulent installer une base de l’Otan destinée spécialement pour les Etats islamique pour empêcher l’unité entre leurs citoyens », a-t-il affirmé lors de son allocution.

Selon l’ancien ministre iranien des Affaires étrangères, « le complot américain destiné à diviser l’Irak s’est soldé par un échec ».

« Ankara s’est rendu compte de ce plan américain et elle sait que la prochaine démarche américaine après la Syrie visera la Turquie et l’Iran », a-t-il ajouté.

Accusant le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson de faire une tournée dans la région pour y « semer la zizanie entre les fils de la nation islamique et de ses Etats », M. Wilayati a toutefois affirmé que « les illusions des Américains et des Israéliens ne se réaliseront pas», rappelant leurs défaites au Liban, en Syrie et en Irak.

Sous prétexte de vouloir combattre la milice wahhabite takfiriste Daech, les Etats-Unis se sont immiscés dans le conflit syrien, avec l’aide des Kurdes des Unités de protection du peuple kurde. Après l’élimination de Daech, ils ont installé des bases à l’est de la Syrie et disposent d’au moins 2.000 militaires dans ce pays, selon un chiffre livré par les Américains, mais dont l’authenticité n’a pu être vérifiée de source indépendante.

Il est temps de s’unir

Le mufti de la république syrienne cheikh Ahmed Badreddine Hassoune qui était présent à la rencontre irakienne a pour sa part lancé un appel en faveur de l’unité entre les peuples et les Etats musulmans.

« Il n’y a plus aucune excuse aujourd’hui pour ne pas s’unir, après la victoire de l’Irak contre la zizanie et celle de la Syrie contre la scission », a-t-il dit.

Selon lui, tous les événements qui ont frappé la région sont destinés à faire oublier la Palestine et Jérusalem al-Quds.

« Nous nous engageons depuis Damas et nous disons à Trump, ne rêve pas, les Tatars sont déjà passés par Bagdad », a taclé aussi cheikh Hassoune. En allusion sans doute qu’ils ont été chassés.

