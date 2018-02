L’armée syrienne s’apprête à entrer dans la ville d’Afrine, , a révélé le correspondant de la télévision satellitaire libanaise al-Mayadeen Tv dans cette ville, victime depuis quatre semaines d’une offensive turque pour en déloger les Kurdes .

Un accord a été conclu entre la milice des YPG, Unités de protection du peuple et le gouvernement syrien, en vue du déploiement de l’armée syrienne dans cette région située dans le nord syrien et qui était sous contrôle kurde depuis quelques années.

Selon une source qui s’est confiée pour al-Mayadeen TV, la démarche entreprise s’inscrit dans la lutte contre l’offensive turque entamée depuis le 20 janvier dernier.

« L’Etat syrien a appuyé militairement les YPG, dont les combattants ont été transportés depuis Al-Jazira vers Afrine », a indiqué cette source, sous le couvert de l’anonymat.

Par ailleurs, des sources kurdes et syriennes ont affirmé conjointement « qu’il n’y a eu aucune condition préalable pour l’entrée de l’armée syrienne à Afrine et il n’a pas été question que les membres des YPG livrent leur armes ».

« Cette opération nécessite au préalable des préparations, de la sérénité et un plan bien concocté, car la région est un champ de bataille qui a besoin d’un grand nombre de soldats pour couvrir la totalité de sa surface », précise le correspondant d’al-Mayadeen, citant des sources syriennes.

L’armée syrienne devrait se déployer tout au long de la ligne d’affrontement contre l’armée turque et les milices syriennes pro Ankara.

Les YPG, pour l’unité de la Syrie

Pour sa part, le conseiller médiatique des YPG Rizane Heddo a confirmé officiellement cet accord.

« L’armée syrienne peut se trouver dans n’importe quelle région ou quartier de Afrine tant que cette ville est considérée syrienne », a assuré M. Heddo, assurant que l’objectif des YPG est de « préserver l’unité de la Syrie ».

« Nous devons en tant que Syriens nous mettre dans la même tranchée contre l’invasion turque et des groupes armés », a-t-il ajouté.

Selon lui, les Turcs se trouvent dans l’impasse actuellement à Afrine et « la ville connaitra prochainement des cérémonies de victoire ».

Et M. Heddo de conclure : « le plan turc ne vise par une seule composante mais toute la patrie syrienne… La Turquie œuvre pour faire avorter les solutions préconisées pour la crise et soutiennent les groupes terroristes en Syrie comme en Irak, en Egypte, en Libye et à Chypre ».