Le conseiller du commandant général des forces armées iraniennes le général Yahia Rahim Safawi a déclaré que la guerre en Syrie avait transformé le Hezbollah d’une organisation de résistance et de libération en une forte armée, a rapporté l’agence iranienne Fars News.

« La région d’Asie occidentale traverse une phase de passage géopolitique et fera l’objet d’une rivalité entre les grandes puissances, en l’occurrence entre les Etats-Unis, la Russie, et l’Union européenne. A mon avis, même la Chine et l’Inde seront présents prochainement dans la région et concurrenceront les Etats-Unis. Je vois très clairement une sérieuse rivalité entre la Chine et l’Inde, notamment au Pakistan et en Afghanistan, jusqu’en Iran et en Asie centrale », a dit M. Safawi lors d’un forum organisé à Téhéran, intitulé « Etude de la crise syrienne et des évolutions les plus récentes sur le terrain et en politique ».

Selon le haut-officier iranien, la division de la Syrie et de l’Irak fait partie des objectifs géostratégiques des Etats-Unis dans la région.

« Parmi les autres objectifs américains géostratégiques américains figurent l’hégémonie des régions qui étaient sous contrôle soviétique et la Russie actuelle, la préservation de l’entité sioniste et de sa sécurité , l’affaiblissement des gouvernement de l’axe de la Résistance, en particulier la Syrie et le Hezbollah », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « affaiblir le rôle de l’Iran en Syrie et en Irak et couper les liens entre l’axe Iran-Irak-Syrie-Moyen-Orient, et empêcher toute supériorité géopolitique et géostratégique de l’Iran constituent les objectifs des Etats-Unis dans la région ».

Selon M. Safawi , le poids de l’Iran dans la région s’est élévé dansla région. « L’alliance entre l’Iran, la Russie, le Hezbollah, et le Liban en Syrie a vaincu, alors que celui des USA, de la Turquie , de la Jordanie et l’entité sioniste a perdu en Irak après 83 mois. La Turquie qui faisait partie de cette alliance l’a évidemment quitté en 2016 ».

D’après lui, l’Iran et le Russie n’ont pas permis la chute de l’Etat syrien, ce à quoi aspiraient les USA, l’Arabie saoudite, et l’entité sioniste, « raison pour laquelle le poids de l’Iran s’est élevé face à la Turquie et à l’Arabie ».

Il en de même en Irak car « l’Iran n’a pas permis la chute de Bagdad entre les mains de Daech qui était arrivé à proximité de la capitale », a-t-il ajouté.

Et M. Safawi de conclure : « Le Hezbollah était une organisation de résistance et de libération lors de l’éclatement de la guerre en Syrie. Il s’est transformé en une armée puissante au côté de l’armée libanaise. Il est vrai que la guerre en Syrie se poursuit depuis 83 mois et de nombreux de combattants sont tombés en martyrs mais le Hezbollah est devenu une force puissante face à l’entité sioniste ».