Mon discours se portera exclusivement sur les élections législatives

Je vais annoncer les noms de la liste des candidats du Hezbollah. Ils sont tous des cadres de notre organisation.

Je ne vais pas parler des alliances et de nos alliés dont certains sont des indépendants

Je ne vais pas évoquer non plus notre programme électoral qui sera abordé en détails, dans des occasions ultérieures.

Par contre, je vais donner les considérations qui ont dicté nos choix. Ce qui est d’ailleurs du droit de nos électeurs d’en être informés.

Nous avons fait une évaluation de notre expérience législative et ministérielle. Nous avons conclu que chacune de ces responsabilités constitue une lourde tache.

Raison pour laquelle nous avons opté pour le rejet du cumul des mandats et en faveur de leur distribution.

L’un de nos ministres sera sans aucun doute Mohamad Fneich, lequel en conséquence il ne devrait plus se porter candidat aux législatives, et je tiens à le remercier pour ses efforts.

Certains de nos frères ont demandé à ne plus être portés candidats, pour des raisons personnelles, comme M. Hussein Moussaoui, auquel je voudrai aussi adresser mes remerciements d’autant qu’il est l’un des fondateurs du Hezbollah.

Compte tenu de l’entente avec le mouvement Amal, surtout dans le district de Baabda, il a été convenu qu’un siège lui sera accordé, alors que le second restera pour le Hezbollah. Ce qui veut dire que D. Bilal Farhat ne sera pas présent dans les prochaines législatives. Je tiens à le remercier aussi.

Nous avons étudié profondément l’idée de changer de députés, et de donner la chance à de nouveaux cadres et de faire de nouveaux choix.

Sachant aussi que les élections législatives diffèrent de celles des municipales, lesquelles respectent davantage la nécessité que le choix des élus se fasse parmi leurs habitants, leurs familles, sans prendre en considération les compétences exigées.

Alors que les législatives sont plus d’ordre politique, liées au défis nationaux, raison pour laquelle nous considérons que c’est au Hezbollah de choisir ceux qui sont capables d’en assumer les responsabilités, loin des considérations familiales ou régionales lesquelles deviennent moindres. Il est certes mieux de choisir l’élu soit désigné au sein du même district administratif , mais cela n’est pas toujours le cas.

Je voudrais signaler aussi tt le monde sait que ces longues dernières années des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour ternir son image. Ils s’en prennent même aux membres du Hezbollah, à ses cadres, comme en propageant que certains sont des narcotrafiquants ou des voleurs ou autres …

Comme nous allons vers une bataille électorale féroce, il faut s’attendre à ce que certains protagonistes régionaux et internationaux mènent une campagne de désinformation via les médias électroniques, à commencer par ternir la réputation de nos candidats.

Bien sur nos candidats ne sont pas sans défauts, mais nous les avons choisis avec beaucoup d’assiduité et de délicatesse, parce que nous savions que l’étape est délicate. Donc nos candidats disposent de notre pleine confiance. Ils ne sont pas exempts de défauts, mais il n’est pas permis que les gens se laissent berner par les rumeurs et les manipulations qui visent à biaiser leurs choix.

C’est l’un des éléments clé de la prochaine bataille électorale.

Je vos donne maintenant les noms de nos candidats

District de la Békaa- 3

D. Hussein Haj Hassan

D. Ali al-Mekdad

D. Ibrahim Moussaoui

District de Zahlé

Haj Anwar Hussein Joumaa

District Baabda

Ali Ammar

District de Jbeil- Kesrouan

cheikh Hussein Zaayter

District de Beyrouth-2

Haj Amine Cherri

District du Sud-3

Mohamad Raad

D Hassan Fadlallah

D. Ali Fayyad

District du Sud-2

Nawwaf al-Moussaoui

L’ingénieur Hussein Jechi