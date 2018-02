Le fameux Tweeter alAhd alJadid, a révélé sur son compte Twitter la nature des tortures qu’ont subi les princes saoudiens détenus au Ritz-Carlton par un dispositif d’experts en la matière, lié directement au prince héritier Mohammad Ben Salman, a rapporté la chaien satellitaire iranienne alAlam.

Il a souligné que « ce dispositif est composé de deux groupes: le premier groupe comprend des mercenaires de Blackwater et le second groupe comprend des officiers égyptiens appartenant au service de renseignement de la marine », selon ses termes.

Il a poursuivi en expliquant: »lors de leur détention, les princes saoudiens ont supporté la cruauté et le stress , car ce dispositif s’est concentré plus sur la torture psychologique que sur la torture physique ».

AlAhd alJadid a souligné que « l’équipe chargé de l’enquête s’est surpassé dans la torture ».

« A son arrivée, le détenu était roué de coups et avait droit à une violence verbale sans précedent, sans compter des insultes humiliantes. Certains d’entre eux était accroché par leurs pieds, entièrement nus, d’autres devaient supporter le feu des cigarettes éteint sur leur corps, et aussi certains étaitent attachés à une chaise électrique , leurs pieds baignant dans l’eau électrifiée » a-t-il précisé.

Le Tweeter alAhd ajoute : »parmi les exemples de torture psychologique que les princes détenus ont dû subir, celui de les transférer à la prison d’Al-Ha’ir où ils seront négliger pendant de nombreuses années ou encore la menace de mettre en prison leurs familles ».

Concernant les princes, il a indiqué que « les pratiques de torture différaient d’un prince à un autre » soulignant que » les princes Saoud et Turki avaient droit aux insultes et aux humiliations, et s’ils résistaient ou s’opposaient leurs gardiens étaient prêts à intervenir ».

Par ailleurs, le Tweeter saoudien Moujtahed, a révélé sur son compte Twitter, hier, les conditions psychologiques que vit MBS le rôle des mercenaires de Blackwater dans cette campagne de purge et les endroits privilégiés de MBS.

Moujtahed écrit : »Pour une raison inconnue MBS aime la région d’alOla, la ville de Saleh, où il passe le plus clair de son temps dans un resort là-bas. Le reste du temps, il le passe dans son yacht entre les régions de Wajeh et de Rass alcheikh Hamid, situées dans l’extrême nord-ouest du pays. L’amour de MBS pour cette côte l’a poussée à construire cinq palais le long de la côte qui doivent se terminer dans moins de six mois ».

Il a ajouté dans un autre tweet: « Selon des gens proches de MBS, ce dernier est trés agité, trés stressé, souvent distrait. S’il veut se concentrer , MBS parait trés fatigué et vit dans l’angoisse obsédente d’être empoisonné. Il rejette les bouteilles de plastique d’eau, insiste sur des jarres en verre, spécialement conçues pour lui, croyant que le poison peut être injecté dans le plastique mais pas dans le verre »!!

Source: Watan

Source: Médias