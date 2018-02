Le chef du parlement iranien , Ali Larijani a affirmé ce vendredi que « la République islamique d’Iran ne cherche pas à ranimer les gloires de l’Empire perse, au contraire, son objectif principal est d’empêcher l’hégémonie de l’entité sioniste dans le monde », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’eprimant au cours d’une cérémonie pour rendre hommage à un père de 3 martyrs dans la ville de la province de Sari (Mazandaran), Ali Larijani a souligné que « les dangers auxquels nous faisons face dans la région ne sont plus cachés, ils se sont déclarés. Ainsi, une alliance s’est formée dans la région entre l’entité sioniste et les Etats agents des USA.. A ce titre, l’ex-secretaire d’Etat US a révélé que des responsables saoudiens lui ont demandé à plusieurs reprises de bombarder l’Iran. Cette alliance entre les Saoudiens, les Américains et l’entité sioniste provoquent des crises ».

En réponse aux allégations selon lesquelles l’Iran cherche à ranimer l’Empire perse, M.Larijani a souligné que « l’Iran a un objectif précis et un seul : Nous ne voulons pas être dominé par l’entité sioniste dans le monde .. Je m’adresse aux pays de la région et je leur demande: quand l’Iran vous a attaqué?? Alors que vous a offert votre soutien à Saddam dans sa guerre contre nous. Mais nous n’avons pas réagi de la même manière. Nous visons la liberté de la pensée islamique, alors que certains pays de la région souffrent de négligence ».

« Les pays étrangers à la région sont nos ennemis et les vôtres. Ils cherchent à préserver leurs intérêts et leur accès à l’énergie dans notre région », a-t-il martelé.

Et de conclure : »les Occidentaux provoquent des aventures .. J’ai entendu de la part de certains dirigeants régionaux qu’ils (ndlr: les Occidentaux) transportent des terroristes avec leur équipement dans la région .. Ils ne veulent pas que la région connaisse une quelconque stabilité ».

Source: Médias